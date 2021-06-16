"Сходи у небо": як виглядає мальовничий шлях в австрійських Альпах – фото, відео

До вершини однієї з Альпійських гір в Австрії веде "залізний шлях". Він являє собою металеві щаблі, які по боках захищені спеціальним тросом. Цей об’єкт дуже люблять альпіністи за мальовничий вид та неймовірні знімки на "Сходах у небо".
Щоб здолати незвичайні сходи, існує одне емпіричне правило: не дивитися до низу. За будь-яких обставин варто залишатися зосередженим на своїх кроках.
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Цікаві деталі про металеві сходи
- Перша віа-феррата (з італійської "Залізний шлях") була встановлена в 1843 році на австрійській горі Гогер Дахштайн географом і альпіністом Фрідріхом Сімоні.
- Потім маршрут повторили під час Першої світової, щоб допомогти солдатам досягнути вершини без особливих зусиль.
- Альпіністи мають закріпитися на тросі за допомогою двох карабінів безпеки та йти вперед, не дивлячись в розщелину.
- Маршрут до вершини гори Grosser Donnerkogel (2 053 метри) займає близько 3 годин.
- "Сходи в небо" мають лише 40 метрів завдовжки. Вони розташовані у 700 метрах від землі.
- "Залізний шлях" пришвидшує підйом, але деяким мандрівникам простіше дертися по скелях, аніж йти по штучній споруді.
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