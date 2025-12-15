Шлях святого Якова, або ж Каміно де Сантьяго – це паломницька дорога до могили апостола Якова у іспанському місті Сантьяго-де-Компостела, головна частина якого проходить через північ країни. Тож 24 Канал з посиланням на mrs.faustova розповідає, навіщо люди проходять цей шлях.

Чим відомий Шлях святого Якова?

Каміно відомий ще з IX століття, а у Середньовіччі став по-справжньому популярним. Наразі ж Шлях святого Якова входить до числа пам'яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З початку 1980-х популярність маршруту не лише не впала, але й зросла – якщо 1978 року ним пройшли всього 13 людей, то в 2009 – вже понад 145 тисяч.

Побачити людей, які йдуть Шляхом святого Якова, вдалося українці Поліні, що живе в Іспанії.

Це не просто прогулянка, це паломництво. Шлях веде до собору святого Якова в місті Сантьсяго-де-Компостела. Згідно з легендою, там поховані мощі одного з апостолів Якова,

– розповіла блогерка.

Українка розповіла про Шлях святого Якова в Іспанії: дивіться відео

Раніше люди йшли цим шляхом, аби отримати відпущення гріхів, а зараз, на думку дівчини, аби "знову відчути себе живими". Дорога проходить через села, віддалені поля, галявини та ліси, але повсюди можна побачити знак мушлі, що є символом Каміно.

Можна обрати свій шлях, адже Каміно існує не один:

французький – приблизно 800 кілометрів;

португальський – приблизно 610 кілометрів, або ж з Порту – 250 кілометрів;

Camino del Norte (приморський) – 810 кілометрів.

Хтось проходить п'ять днів, а хтось – тридцять п'ять. Кажуть, коли проходиш цей шлях, перезапускаєш себе і розумієш свої справжні бажання. Фізично болять ноги, спина; психологічно – відключаєш шум і чуєш лише себе,

– додала дівчина.

Перед початком шляху потрібно отримати пілігримський паспорт, і після проходження принаймні 100 кілометрів шляху можна отримати офіційний сертифікат.

