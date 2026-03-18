Більшість людей асоціює День святого Патріка з яскравими фестивалями, парадами та веселощами по всьому світу. Та є більш спокійний і символічний спосіб відзначити свято, розповідає BBC, а саме пішки, проходячи місця, де справжня історія святого Патріка оживає у краєвидах Північної Ірландії.
Що таке Шлях святого Патріка?
Щороку 17 березня світ святкує День святого Патрика: від фарбування Чиказької річки в зелений до парадів у Нью-Йорку, Сіднеї, Парижі та Мюнхені. Але в Північній Ірландії є тихіший спосіб відзначити свято – пішки.
Шлях святого Патріка – це 132-кілометровий маршрут від Арма до Даунпатрика, який проходить через місця, пов'язані з життям святого Патріка, і закінчується біля його могили. Маршрут створений у 2015 році за натхненням від іспанського Camino de Santiago і допомагає повернути справжню історію святого у святкування.
Патрік був не ірландцем: він народився в Римській Британії у 4 столітті, потрапив у рабство в Ірландії, втік до Франції і повернувся місіонером. Його життя – це історія про вигнання, втрати та повернення, яка досі резонує з сучасними людьми.
Маршрут починається в Армі, де стоять дві собори святого Патрика, проходить через яблучні сади та колишні центри текстильного виробництва, пролягає мальовничими каналами й селами, перетинає кордон із Республікою Ірландія та завершується в Даунпатрику, де святого вважають похованим у Down Cathedral.
Які цікаві факти ви могли не знати про День святого Патріка?
- Ніколи не канонізований – Патрік став святим через популярну шану, а не офіційний церковний процес, розповідає History.
- Легенда про змій – міф. Ірландія ніколи не мала змій. Історія символізує перемогу християнства над язичництвом.
- Трилисник як символ – використовувався Патріком для пояснення Святої Трійці. Пізніше став національним символом.
- Свята Бріджит – одна з покровительок Ірландії з власним святом 1 лютого.
- Перші паради відбулися в Америці – ще в 1601 році у Флориді, а у Нью-Йорку та Бостоні вони з'явилися у 18 столітті.
- Ірландців спочатку зневажали у США – свято допомогло іммігрантам гордо відзначати свою спадщину.
- Солона яловичина та капуста – американська традиція. В Ірландії їли шинку, а американські іммігранти винайшли дешевший варіант для свята.
Що ще цікавого відвідати в Ірландії?
Вам точно варто відвідати найвищий водопад Ірландії, що вражає кожного туриста. Його утворює річка Dargle, яка падає з гранітних скель Гір Віклоу у мальовничу долину, оточену дубовими та сосновими лісами.
Дістатися туди просто – з Дубліна на авто близько 40 хвилин або автобусом до Enniskerry, звідки ще 5 кілометрів пішки чи таксі. Вхід платний – на 2025 рік це 7 євро для дорослих.