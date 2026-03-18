Більшість людей асоціює День святого Патріка з яскравими фестивалями, парадами та веселощами по всьому світу. Та є більш спокійний і символічний спосіб відзначити свято, розповідає BBC, а саме пішки, проходячи місця, де справжня історія святого Патріка оживає у краєвидах Північної Ірландії.

Що таке Шлях святого Патріка?

Щороку 17 березня світ святкує День святого Патрика: від фарбування Чиказької річки в зелений до парадів у Нью-Йорку, Сіднеї, Парижі та Мюнхені. Але в Північній Ірландії є тихіший спосіб відзначити свято – пішки.

Шлях святого Патріка – це 132-кілометровий маршрут від Арма до Даунпатрика, який проходить через місця, пов'язані з життям святого Патріка, і закінчується біля його могили. Маршрут створений у 2015 році за натхненням від іспанського Camino de Santiago і допомагає повернути справжню історію святого у святкування.

Патрік був не ірландцем: він народився в Римській Британії у 4 столітті, потрапив у рабство в Ірландії, втік до Франції і повернувся місіонером. Його життя – це історія про вигнання, втрати та повернення, яка досі резонує з сучасними людьми.

Маршрут починається в Армі, де стоять дві собори святого Патрика, проходить через яблучні сади та колишні центри текстильного виробництва, пролягає мальовничими каналами й селами, перетинає кордон із Республікою Ірландія та завершується в Даунпатрику, де святого вважають похованим у Down Cathedral.

Які цікаві факти ви могли не знати про День святого Патріка?

Ніколи не канонізований – Патрік став святим через популярну шану, а не офіційний церковний процес, розповідає History.

– Патрік став святим через популярну шану, а не офіційний церковний процес, розповідає History. Легенда про змій – міф. Ірландія ніколи не мала змій. Історія символізує перемогу християнства над язичництвом.

– міф. Ірландія ніколи не мала змій. Історія символізує перемогу християнства над язичництвом. Трилисник як символ – використовувався Патріком для пояснення Святої Трійці. Пізніше став національним символом.

– використовувався Патріком для пояснення Святої Трійці. Пізніше став національним символом. Свята Бріджит – одна з покровительок Ірландії з власним святом 1 лютого.

– одна з покровительок Ірландії з власним святом 1 лютого. Перші паради відбулися в Америці – ще в 1601 році у Флориді, а у Нью-Йорку та Бостоні вони з'явилися у 18 столітті.

– ще в 1601 році у Флориді, а у Нью-Йорку та Бостоні вони з'явилися у 18 столітті. Ірландців спочатку зневажали у США – свято допомогло іммігрантам гордо відзначати свою спадщину.

– свято допомогло іммігрантам гордо відзначати свою спадщину. Солона яловичина та капуста – американська традиція. В Ірландії їли шинку, а американські іммігранти винайшли дешевший варіант для свята.

