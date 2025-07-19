Що відомо про новий маршрут у Східниці?

Протяжність оздоровчої екостежки "Респект – Гаївка" становить 2,3 кілометра. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Східницьку територіальну громаду.

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Ця стежка – приклад того, як ми можемо поєднати туризм, оздоровлення та любов до природи. Вона відкриває ще одну унікальну можливість для гостей та мешканців Східниці оздоровитися й відчути справжню силу Карпат,

– сказав селищний голова Східниці Іван Піляк.

Стежка лежить повз джерела мінеральних вод №5 та №6, відпочинкову галявину "Гаївка" та водоспад "Чотири копитця". Під час прогулянки можна милуватися горами, а в спекотну погоду – освіжитися прохолодною гірською річкою.

Маршрут адаптований для людей з інвалідністю, тож кожен може насолодитися природою і віднайти спокій. Пройти його – легко, а тому організатори планують додати ще два види складності.



Природа у Східниці / Фото Ілони Красько

До речі, раніше ми розповідали про те, які види отруйних павуків мешкають в українських Карпатах і до чого можуть призвести їхні укуси.