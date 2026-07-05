10 речей, які варто зробити у Києві в липні: список найкращих ідей

Липень у Києві – це час довгих теплих вечорів, квітучих парків та неспішних прогулянок містом. Всередині літа найчастіше хочеться якомога більше часу проводити просто неба, відкриваючи для себе нові місця.

Якщо ви ще не склали план на цей місяць, ділимося списком від Hey. Kyiv, які зібрали 10 ідей, щоб зробити липень у Києві незабутнім.

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Що робити у Києві в липні?

1. Потрапити на сезон гортензій у Naturalist Botanic. У липні тут настає один з найкрасивіших періодів року, коли десятки пишних гортензій розквітають у різних відтінках рожевого, блакитного, бузкового чи білого кольору. Тут можна зробити атмосферні фото й провести час далеко від міської метушні.

2. Зустріти початок дня на Пішохідному мосту і Набережній. Ранок у Києві особливий в моменти, коли сонце починає освітлювати Дніпро. Прогулянки на світанку завжди допомагають зарядитися енергію й зробити день приємнішим.

3. Сходити на ярмарок за свіжими ягодами і квітами. Звичайний похід за малиною, чорницею, лохиною чи абрикосами, може перетворитися на гарний спосіб провести час. Після усіх покупок варто придбати для себе ще й красивий букет квітів.

4. Взяти спонтанний вихідний і відпочити біля басейну. Робочу атмосферу хоча б один день за літо можна замінити на шезлонг і воду. Такий короткий відпочинок допоможе відновити сили й перезарядитися так, наче ви були в маленькій відпустці.

5. Сходити на гранатове вино і хінкалі у "Той самий баранчик". В один з літніх вечорів можна запланувати зустріч з друзями чи романтичну вечерю в грузинському ресторані.

6. Розглядати фасади будинків з оглядової музею "Золоті Ворота". Якщо подивитися на історичний Київ трохи згори, то він здатен відкритися зовсім інакше. З оглядового майданчика помітні архітектурні деталі, які легко пропустити під час звичайної прогулянки.

7. Увімкнути музику в навушниках і пройтись вечірнім Києвом. Часом для створення гарних спогадів достатньо взяти на прогулянку лише одну людину – себе. Тепле літнє повітря й приємна музика у вухах створять особливу атмосферу, яку захочеться запам’ятати.

8. З’їсти морозиво "Три молока" зі смаком дитинства від MimiBon. У спеку завжди хочеться потішити себе десертом. Одним з найпопулярніших варіантів у літню пору, безумовно, є морозиво.

9. Відвідати чи влаштувати майстер-клас із створення літнього букета. Час проведений за формуванням букета допоможе розслабитися й переключитися від щоденних турбот. До того ж така композиція прикрашатиме дім кілька днів.

10. Влаштувати побачення на заході сонця: з собою, містом чи коханою половинкою. У літню пору можна запланувати прогулянку на заході сонця. Достатньо знайти мальовниче місце, улюблений напій та насолодитися вечером з друзями.

Як провести липень у Києві: дивіться фото

Кожен з цих варіантів допоможе наповнити липень особливими враженнями, які залишуть найтепліші спогади про літо.