Если вы еще не составили план на этот месяц, предлагаем вам список от Hey. Kyiv, в котором собрано 10 идей, как сделать июль в Киеве незабываемым.

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Чем заняться в Киеве в июле?

1. Посетить сезон гортензий в Naturalist Botanic. В июле здесь наступает один из самых красивых периодов года, когда десятки пышных гортензий расцветают в различных оттенках розового, голубого, сиреневого или белого цвета. Здесь можно сделать атмосферные фото и провести время вдали от городской суеты.

2. Встретить начало дня на Пешеходном мосту и Набережной. Утро в Киеве особенно прекрасно в те моменты, когда солнце начинает освещать Днепр. Прогулки на рассвете всегда помогают зарядиться энергией и сделать день приятнее.

3. Сходить на рынок за свежими ягодами и цветами. Обычный поход за малиной, черникой, голубикой или абрикосами может превратиться в отличный способ провести время. После всех покупок стоит приобрести для себя еще и красивый букет цветов.

4. Взять спонтанный выходной и отдохнуть у бассейна. Рабочую атмосферу хотя бы на один день за лето можно заменить шезлонгом и водой. Такой короткий отдых поможет восстановить силы и перезарядиться так, как будто вы были в небольшом отпуске.

5. Сходить на гранатовое вино и хинкали в "Тот самый баранчик". В один из летних вечеров можно запланировать встречу с друзьями или романтический ужин в грузинском ресторане.

6. Рассматривать фасады домов со смотровой площадки музея "Золотые Ворота". Если посмотреть на исторический Киев немного свыше, то он может открыться совсем по-другому. С обзорной площадки видны архитектурные детали, которые легко упустить во время обычной прогулки.

7. Включить музыку в наушниках и прогуляться по вечернему Киеву. Иногда для создания хороших воспоминаний достаточно взять на прогулку только одного человека – себя. Теплый летний воздух и приятная музыка в ушах создадут особую атмосферу, которую захочется запомнить.

8. Съесть мороженое "Три молока" со вкусом детства от MimiBon. В жару всегда хочется побаловать себя десертом. Одним из самых популярных вариантов в летнее время, безусловно, является мороженое.

9. Посетить или организовать мастер-класс по созданию летнего букета. Время, проведенное за составлением букета, поможет расслабиться и отвлечься от повседневных забот. К тому же такая композиция будет украшать дом несколько дней.

10. Устроить свидание на закате: в одиночестве, с городом или со своей второй половинкой. Летом можно запланировать прогулку на закате. Достаточно найти живописное место, любимый напиток и насладиться вечером с друзьями.

Как провести июль в Киеве: смотрите фото

Каждый из этих вариантов поможет наполнить июль особыми впечатлениями, которые оставят самые теплые воспоминания о лете.