Якщо ви ще не склали план на цей місяць, ділимося списком від Hey. Kyiv, які зібрали 10 ідей, щоб зробити липень у Києві незабутнім.

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Що робити у Києві в липні?

1. Потрапити на сезон гортензій у Naturalist Botanic. У липні тут настає один з найкрасивіших періодів року, коли десятки пишних гортензій розквітають у різних відтінках рожевого, блакитного, бузкового чи білого кольору. Тут можна зробити атмосферні фото й провести час далеко від міської метушні.

2. Зустріти початок дня на Пішохідному мосту і Набережній. Ранок у Києві особливий в моменти, коли сонце починає освітлювати Дніпро. Прогулянки на світанку завжди допомагають зарядитися енергію й зробити день приємнішим.

3. Сходити на ярмарок за свіжими ягодами і квітами. Звичайний похід за малиною, чорницею, лохиною чи абрикосами, може перетворитися на гарний спосіб провести час. Після усіх покупок варто придбати для себе ще й красивий букет квітів.

4. Взяти спонтанний вихідний і відпочити біля басейну. Робочу атмосферу хоча б один день за літо можна замінити на шезлонг і воду. Такий короткий відпочинок допоможе відновити сили й перезарядитися так, наче ви були в маленькій відпустці.

5. Сходити на гранатове вино і хінкалі у "Той самий баранчик". В один з літніх вечорів можна запланувати зустріч з друзями чи романтичну вечерю в грузинському ресторані.

6. Розглядати фасади будинків з оглядової музею "Золоті Ворота". Якщо подивитися на історичний Київ трохи згори, то він здатен відкритися зовсім інакше. З оглядового майданчика помітні архітектурні деталі, які легко пропустити під час звичайної прогулянки.

7. Увімкнути музику в навушниках і пройтись вечірнім Києвом. Часом для створення гарних спогадів достатньо взяти на прогулянку лише одну людину – себе. Тепле літнє повітря й приємна музика у вухах створять особливу атмосферу, яку захочеться запам’ятати.

8. З’їсти морозиво "Три молока" зі смаком дитинства від MimiBon. У спеку завжди хочеться потішити себе десертом. Одним з найпопулярніших варіантів у літню пору, безумовно, є морозиво.

9. Відвідати чи влаштувати майстер-клас із створення літнього букета. Час проведений за формуванням букета допоможе розслабитися й переключитися від щоденних турбот. До того ж така композиція прикрашатиме дім кілька днів.

10. Влаштувати побачення на заході сонця: з собою, містом чи коханою половинкою. У літню пору можна запланувати прогулянку на заході сонця. Достатньо знайти мальовниче місце, улюблений напій та насолодитися вечером з друзями.

Як провести липень у Києві: дивіться фото

Кожен з цих варіантів допоможе наповнити липень особливими враженнями, які залишуть найтепліші спогади про літо.