Що заборонено робити туристам у Парижі та за що буде найбільший штраф

Загалом парижани дбають про порядок та етикет, а ще дотримуються низки негласних правил. Одне з найважливіших – завжди вітати продавців швидким bonjour, коли клієнт заходить у магазин. Однак за неввічливість туристам нічого не загрожує, а от за порушення правил буде штраф.

24 Канал розповідає про популярні заборони в столиці Франції як для місцевих, так і для туристів, за які передбачається штраф. Усі вони стосуються порушення правил на вулицях та в громадських місцях.

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Що не можна робити туристам у столиці Франції

Курити в місцях, де це заборонено

Гуляючи вулицями Парижа, мандрівникам радять заздалегідь переглянути місця, де заборонене куріння. Курцям загалом варто знати список заборонених місць, серед яких є 70 парків, садів та громадських площ по всьому місту.

У Парижі куріння карається штрафом у розмірі 38 євро.

Залишати сміття

Влітку часто можна побачити переповнені сміттєві баки біля підніжжя Ейфелевої вежі чи поблизу берегів Сени. Але залишати сміття деінде не можна, бо це "приваблює гризунів і є образою для сміттєзбирачів".

У такому випадку сміття треба носити із собою і викинути в готелі. В іншому випадку туристи ризикують отримати штраф у розмірі 135 євро.



Гамірна вуличка в Парижі / Фото Pexels

Ігнорувати права пішоходів

Пішоходи, як правило, мають перевагу в русі, тим паче на вуличках чи в громадських місцях. Тому водіям велосипедистів та електросамокатів заборонено їздити тротуарами. За недотримання правила порушники можуть отримати штраф також у розмірі 135 євро.

Запускати дрони

Ці літальні апарати суворо заборонені в небі Парижа без дозволу поліції. За порушення правила передбачений просто захмарний штраф – 75 тисяч євро, і навіть можливе позбавленням волі на строк до 1 року.

Їздити на велосипеді зі смартфоном

Не можна кермувати велосипедом в навушниках або під час телефонної розмови. Це карається штрафом у розмірі 135 євро.