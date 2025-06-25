24 Канал рассказывает о популярных запретах в столице Франции как для местных, так и для туристов, за которые предусматривается штраф. Все они касаются нарушения правил на улицах и в общественных местах.

Обратите внимание Штрафы на сотни евро: что запрещено делать туристам в Испании

Что нельзя делать туристам в столице Франции

Курить в местах, где это запрещено

Гуляя по улицам Парижа, путешественникам советуют заранее просмотреть места, где запрещено курение. Курильщикам вообще стоит знать список запрещенных мест, среди которых есть 70 парков, садов и общественных площадей по всему городу.

В Париже курение наказывается штрафом в размере 38 евро.

Оставлять мусор

Летом часто можно увидеть переполненные мусорные баки у подножия Эйфелевой башни или вблизи берегов Сены. Но оставлять мусор в другом месте нельзя, потому что это "привлекает грызунов и является оскорблением для мусоросборщиков".

В таком случае мусор надо носить с собой и выбросить в отеле. В противном случае туристы рискуют получить штраф в размере 135 евро.



Шумная улочка в Париже / Фото Pexels

Игнорировать права пешеходов

Пешеходы, как правило, имеют преимущество в движении, тем более на улочках или в общественных местах. Поэтому водителям велосипедистов и электросамокатов запрещено ездить по тротуарам. За несоблюдение правила нарушители могут получить штраф также в размере 135 евро.

Запускать дроны

Эти летательные аппараты строго запрещены в небе Парижа без разрешения полиции. За нарушение правила предусмотрен просто заоблачный штраф – 75 тысяч евро, и даже возможное лишением свободы на срок до 1 года.

Ездить на велосипеде со смартфоном

Нельзя управлять велосипедом в наушниках или во время телефонного разговора. Это наказывается штрафом в размере 135 евро.