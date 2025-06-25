24 Канал рассказывает о популярных запретах в столице Франции как для местных, так и для туристов, за которые предусматривается штраф. Все они касаются нарушения правил на улицах и в общественных местах.
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Что нельзя делать туристам в столице Франции
- Курить в местах, где это запрещено
Гуляя по улицам Парижа, путешественникам советуют заранее просмотреть места, где запрещено курение. Курильщикам вообще стоит знать список запрещенных мест, среди которых есть 70 парков, садов и общественных площадей по всему городу.
В Париже курение наказывается штрафом в размере 38 евро.
- Оставлять мусор
Летом часто можно увидеть переполненные мусорные баки у подножия Эйфелевой башни или вблизи берегов Сены. Но оставлять мусор в другом месте нельзя, потому что это "привлекает грызунов и является оскорблением для мусоросборщиков".
В таком случае мусор надо носить с собой и выбросить в отеле. В противном случае туристы рискуют получить штраф в размере 135 евро.
Шумная улочка в Париже / Фото Pexels
- Игнорировать права пешеходов
Пешеходы, как правило, имеют преимущество в движении, тем более на улочках или в общественных местах. Поэтому водителям велосипедистов и электросамокатов запрещено ездить по тротуарам. За несоблюдение правила нарушители могут получить штраф также в размере 135 евро.
- Запускать дроны
Эти летательные аппараты строго запрещены в небе Парижа без разрешения полиции. За нарушение правила предусмотрен просто заоблачный штраф – 75 тысяч евро, и даже возможное лишением свободы на срок до 1 года.
- Ездить на велосипеде со смартфоном
Нельзя управлять велосипедом в наушниках или во время телефонного разговора. Это наказывается штрафом в размере 135 евро.