Саме тут невдала спроба вирощувати апельсини народила відомий у всьому світі лікер. Це місце – одночасно Європа і Кариби, старовинна архітектура та коралові рифи. І якщо ви досі не чули про нього – саме час виправити цей недолік.

А ще збірна з футболу цієї країни вперше в історії пробилася на Чемпіонат світу 2026, на відміну від України. Мовиться про Кюрасао, і з посиланням на матеріали енциклопедії Britannica розповімо про неї докладніше.

Кюрасао – найнезвичайніший острів Карибського басейну: чим дивує ця країна?

Кюрасао не є незалежною державою. Але є автономною країною у складі Королівства Нідерландів з 10 жовтня 2010 року – так само як, скажімо, Шотландія є країною у складі Об'єднаного Королівства. Офіційні мови тут – пап'яменто, нідерландська та англійська.

Фізично це острів, розташований у південній частині Карибського моря всього за 65 кілометрів від узбережжя Венесуели. Його площа невелика – 444 квадратні кілометри, а населення ледь перевищує 150 тисяч осіб.

Це не типовий карибський курорт із лише пляжами й коктейлями – тут глибока культурна історія, унікальна архітектура й підводний світ, що не має аналогів у регіоні. Не дивно, що острів стрімко й заслужено стає одним із найпопулярніших напрямків на Карибах.

Перші люди з'явилися тут близько 2500 років до нашої ери, це були індіанці арауаки та кариби. У 1499 році острів "відкрив" іспанський мореплавець Алонсо де Охеда, тож Іспанія встановила тут свою владу. Проте вже у 1634 році завоювали острів голландці.

Вони ж згодом перетворили Кюрасао (це слово, кажуть, походить від самоназви корінного населення Curaçaos) на один із ключових вузлів атлантичної торгівлі – зокрема, на жаль, работоргівлі. Це призвело у 1795 році до повстання рабів під керівництвом Тули. Сьогодні його вважають національним героєм Кюрасао.

Головна туристична перлина острова – столиця Вілемстад, що фігурує у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто має два квартали – це Пунда та Отрабанда, а з'єднані вони знаменитим понтонним мостом Королеви Емми, збудованим ще у 1888 році.

А ще це місто найбільш різнобарвне на Карибах, як пише steemit.com. Уздовж набережної Handelskade тут стоять під 800 яскравих кольорових колоніальних будівель XVII – XVIII століть, і саме вони стали візитною карткою острова та найбільш фотографованим місцем всього регіону. Тут також розташована найстаріша синагога Американського континенту – Міква Ісраель-Емануель 1732 року.

Звісно, Кюрасао вражає не тільки архітектурою. Уздовж південного узбережжя тягнеться Підводний парк – це 20 кілометрів берегової лінії зі стрімкими кораловими стінами, напівзатопленими суднами та понад 30 видами твердих коралів. Загалом острів пропонує більш як 70 унікальних місць для дайвінгу та снорклінгу, як пише celebritycruises.com.

І як не згадати про унікальний лікер Curaçao. Іспанці намагалися вирощувати на острові апельсини, але через посушливий клімат отримували гіркі дрібні плоди – та історія якось повернулася так, що саме їхня шкірка стала сировиною для знаменитого блакитного лікеру, сьогодні відомого у всьому світі. От тільки саме на Кюрасао ви зможете продегустувати оригінал.

Цікавий факт: збірна Кюрасао з футболу вперше в історії кваліфікувалася на ЧС. У 2026 році ця нація стала найменшою в історії, яка будь-коли виходила на футбольні мундіалі. Збірна України, нагадаємо, на чемпіонат не пробилася.

