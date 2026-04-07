"Побачити Венецію – дитяча мрія": ось що українці порадили, щоб не зіпсувати враження
- Найголовніша порада для туристів у Венеції – залишатися на ніч у самому місті, щоб уникнути вхідного збору та насолодитися містом без натовпів після 18 години.
- Для уникнення натовпів варто прокидатися рано, а для харчування обирати ресторанчики на маленьких вуличках. Про ці та інші поради читайте докладно у статті.
Венеція – дійсно одне з тих міст, про яке мріють роками. Туди легко приїхати, але, на жаль, так само легко й розчаруватися – якщо не підготуватися та не знати кілька основних лайфхаків.
Але є ті, хто бачив Венецію особисто та залишився задоволеним – і ці люди так само залюбки діляться порадами. 24 Канал охоче розповість про це докладніше.
Що треба знати перед поїздкою до Венеції у 2026 році?
Користувачка bakalobalakalo у threads написала: "Побачити Венецію – моя дитяча мрія", – і попрохала людей порадити щось корисне для організації першої подорожі до цього італійського міста. Звісно, було чимало влучних відгуків.
Загалом, найголовніша порада, яку у мережі повторюють досвідчені мандрівники – це ночувати у самій Венеції, а не в Местре чи Падуї, хоча там дешевше. Бо, по-перше, зараз (у квітні – липні) туристи, які не залишаються на ніч, платять вхідний збір 5 євро у будні або 10, якщо не зареєструватись заздалегідь онлайн, як пише euronews.com. По-друге, місто після 18 години якраз "звільняється" від круїзних груп – тобто Венеція стає саме тією самою, що на листівках.
Жила на материку у Венеції та в історичному центрі на острові – це просто земля і небо у порівнянні,
– запевняє дописувачка _travel_inside.
Прокидатись десь о 7 ранку – ще одна часта порада. Адже до 10 площа Сан-Марко напівпорожня, до базиліки можна зайти без черги, а фотографії без сотень голів у кадрі – погодьтеся, особливо цінні. У літні денні піки, зауважимо, черги до Собору Святого Марка, буває, перевищують десяток тисяч відвідувачів.
Житло дивіться, щоб вікна не виходили на популярні вулички, чи де внизу є паб – поспати не вдасться,
– справедливо додає mariana_prosmm.
Для харчування користувачка rainbow_girl_antonina радить обирати ресторанчики, де не стоять "зазивали". А також шукати заклади на маленьких вуличках, осторонь центру.
Окрема цікава порада є щодо гондол. Просто врахуйте, що це, звісно, вайбовий туристичний атракціон, але за умовно сотню євро на 30 хвилин. Водночас вапорето (водні автобуси) дають ті самі краєвиди Гранд-каналу всього за кілька євро.
І ще одне важливе: справжню Венецію шукайте не на туристичних маршрутах, а у кварталах Каннареджо та Кастелло – там місцеві магазини, тихі кампо і жоден ресторан не виставить вам туристичне меню.
А що обов'язково варто побачити у Венеції?
Звісно, це базиліка Сан-Марко, зведена у 1063 році та вкрита золотими мозаїками. Туди краще йти до 9 ранку або на вечірню екскурсію після закриття. Прогуляйтеся й на міст Ріальто – його так само просто не можна пропустити у Венеції.
Далі палац Дожів – серце колишньої Республіки Венеція, як вказує savoringitaly.com. Тут суд, в'язниця і резиденція правителів в одній будівлі, з'єднані з тюрмою через Міст Зітхань.
І не забудьте про острів Мурано, де майстерні склодувів безперервно існують із 1291 року. Та про острів Бурано, як наголошують на getyourguide.com, де кожен будинок пофарбований за давнім реєстром, щоб рибалки впізнавали свій дім із моря.
Для найкращої панорами підіймайтеся на дзвіницю Кампаніле на площі Сан-Марко. Там, до слова, є ліфт, що рідкість для центру Венеції. Що цікаво, саме звідти у 1609 році Галілей демонстрував свій телескоп.
Які ще цікаві туристичні магніти Італії варто відвідати у 2026 році?
Матера у Базилікаті – одне з найстаріших безперервно заселених міст світу, чиї печерні квартали сасси вирізані просто у скелі й слугували житлом від доісторичних часів аж до 1950-х, коли жителів примусово переселили через антисанітарію. Сьогодні ті самі печери перетворені на готелі та ресторани.
Тропея у Калабрії – місто, визнане найгарнішим в Італії у 2025 році. Воно стоїть на краю скелі над кришталево чистим Тірренським морем, і з нього видно діючий вулкан Стромболі. Місто спускається каскадом скелястою поверхнею просто до пляжу і чудово поєднує середньовічну архітектуру, море і вид на вулкан.
