Це країна, де немає річок, але безліч скарбів: по що туди їдуть туристи, попри суворі вимоги

Тутешні простори кидають виклик уяві, а час, здається, застиг у розпеченому мареві Сахари. Це країна драматичних розломів історії, де руїни сусідять із розкішшю, і ніхто не дивується.

Її назва – Лівія, і попри свою суворість, вона притягує тих туристів, котрі прагнуть проміняти комфорт на первісні відкриття. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Лівія – країна нафти, берберських замків та підземних вод, що кличе сміливих мандрівників

Історія Лівії вкрай багатошарова – це одне з потужних перехресть цивілізацій. Фінікійці засновували на тутешньому узбережжі Середземного моря торгові пости, греки висікали міста у зелених пагорбах, а римляни будували величні метрополії, що й досі кидають виклик вічності.

А наприкінці VII століття сюди прийшли араби та осіли, схоже, назавжди. Сьогодні Лівія – майже цілковито арабська ісламська країна, хоча й розділена між двома великими силами – міжнародно визнаним урядом на заході у Триполі та урядом під контролем парламенту й військових формувань на сході у Бенгазі й Тобруку.

Географічне обличчя Лівії – це нескінченна ода пустелі, адже понад 90% її території займає Сахара. І от що важливо – це одна з найсухіших точок планети, де ви не знайдете жодної постійної річки, лише покручені річища ваді, які вода наповнює тільки під час рідкісних дощів.

Проте під цим піщаним океаном пульсує життя. Там є велика рукотворна річка, яку справедливо називають восьмим дивом світу – вона качає прісну воду з прадавніх підземних горизонтів до спраглих міст узбережжя. От такий сформувався нібито парадокс: річок немає – але прісна вода є.

Є й інші факти про Лівію, що звучать як парадокси. Скажімо, ця країна має найбільші розвідані запаси нафти в Африці, як засвідчує портал worldometers.info, але значна частина її населення живе у бідності.

А ще, попри арабську основу, мозаїка місцевої культури збагачена берберськими та італійськими відгомонами. Бербери дуже доклалися до архітектури, а італійці – до кулінарії. Особливо відчутно перше на місцевих замках, а друге – у кав'ярнях, де вміння готувати ідеальні еспресо та капучино стало невіддільною частиною щоденного ритуалу.

Скарби Сахари та античні міста: чому Лівія поступово стає особливим магнітом для туристів?

Лівія спекотна – саме тут, у містечку Ель-Азізія, колись зафіксували абсолютний температурний рекорд планети, неймовірні 58 градусів. Пізніше виявили проблеми з вимірюванням – і показник прибрали зі списку рекордів, та самого факту спекотності ніхто не прибере. Та ні все це, ні постійна війна не відлякують туристів. Ба більше, станом на 2026 рік країна переживає справжній туристичний ренесанс.

Ключем до цього став запуск системи електронних віз у 2024 році, як наголошують на libyareview.com, що нарешті відкрило двері Лівії після десятиліть ізоляції. Самостійні поїздки, втім, усе ще заборонені, і діють суворі вимоги – з туристами обов'язково ходять ліцензовані гіди та офіцери туристичної поліції.

Головні туристичні магніти Лівії – це саме те, по що туди їдуть туристи. Передовсім мовиться про Лептіс-Магну – це дуже добре збережене римське місто, можливо, найкраще збережене у світі, а також про оазу Гадамес, "Перлину пустелі", з білосніжними лабіринтами вуличок, яку навіть внесли до списку ЮНЕСКО.

Для шукачів екстриму є озера Убарі, заховані серед дюн скарби, що мерехтять під зірками, які в пустелі здаються немов на відстані витягнутої руки. Також у глибинах Сахари на скелях Тадрарт-Акакус збереглися тисячі наскельних малюнків, що зображують крокодилів і слонів – німе свідчення часів, коли тут квітнули сади.

Загалом, Лівія – це місце, де людська незламність перетворює безводну пустелю на простір майбутнього, а давні руїни надихають на нове життя. А ще саме тут туристи відчувають справжню силу африканської гостинності, і часто їдуть саме по це.