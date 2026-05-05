Де народилась Адель: це фантастичне місто вражає всіх, хто приїжджає сюди вперше
5 травня свій день народження відзначає Адель – одна з найвідоміших співачок сучасності. Вона народилася у Лондоні – столиці Великої Британії, який поєднує в собі багатовікову королівську історію та сучасне життя.
Лондон має унікальну атмосферу, яка варто відчути кожному туристу, пише Time Out. У Лондоні завжди є чим зайнятися, щоб побачити й відчути його з різних боків. Місто настільки різноманітне, що тут часом замало й тижня туристам, щоб все побачити.
Чим зайнятися у рідному місті Адель?
Проїхатися у Лондонському оці
Лондонське око – одне з найвідоміших коліс огляду у світі, розташоване на Південному березі Темзи.
Цю атракцію варто відвідати, щоб побачити місто з висоти пташиного польоту. Колесо рухається неспішно, відкриваючи панораму Лондона з висоти 135 метрів. Звідси можна побачити багато знакових місць – від Біг-Бена до Тауерського моста і Букінгемського палацу.
Особливо ефектно виглядає місто після заходу сонця, тому вечірня поїздка подарує красиві краєвиди, підсвічені вогнями мегаполісу.
Відвідати виставку у музеї Вікторії та Альберта
Музей Вікторії та Альберта – один з найбільших музеїв декоративного мистецтва і дизайну у світі. Тут понад 150 галерей, розташованих на кількох поверхах.
У музеї можна побачити колекції меблів, текстилю, ювелірних виробів, скульптур.
Туристам особливо рекомендують заглянути у внутрішній дворик, що оздоблений порцеляною. Його створила архітекторка Аманда Левате, використавши тисячі плиток ручної роботи.
Зараз відкрита виставка присвячена Schiaparelli
Побачити Букінгемський палац у парку Сент-Джеймс
Це один з найстаріших королівських парків у центрі міста, розташований поруч з Букінгемським палацом.
Колись це була болотиста місцевість, яку згодом перетворили на доглянутий парк із зеленими галявинами. Тепер це ідеальне місце для прогулянок, де можна побачити білок і насолодитися видом та королівську резиденцію.
Справжньою "фішкою" парку тут стали місцеві пелікани, які живуть біля озера в центрі території.
Побачити, як піднімається Тауерський міст
Це одна з найвідоміших споруд Лондона, що перетинає Темзу – найдовшу річку Англії, що протікає через Лондона.
Міст вражає вражає не лише зовнішнім виглядом, але й механізмом, оскільки його центральна частина підіймається, коли під ним проходять великі судна. Крім того, тут облаштовані скляні доріжки, з яких відкривається вид прямо вниз – на дорогу та річку з висоти понад 40 метрів.
Як виглядають скляні доріжки: дивіться відео
Крім того, туристам варто навідатися до найвідомішого саду Лондона – Королівського ботанічого саду К'ю, якй спочатку був спроєктований виключно як місце для королівського відпочинку, пише The Independent. Тепер відвідувачі можуть прогулятися цим рослинним "раєм" за 22 фунти, в якому налічується понад 50 тисяч видів рослин.
За красивою панорамою міста варто приїхати в заможний район на північному заході Лондона – Прімроуз-Гілл. З пагорбу можна побчити місто, а далі варто прогулятися симпатичними вуличками з пофарбованими у пастельні тони таунхаусами. Після прогулянки варто завітати в кав'ярню на чашечку кави.
Що ще варто знати про Лондон?
У Лондоні найкраще обирати варіанти житла в районах:
Ковент-Гарден;
Челсі;
Тауер-Хілл.
Вони безпечні, красиві і зручні. Розташовані в центрі, а тому добратися до всіх визначних місць буде легко.
Мандрівники без проблем можуть користуватися у місті громадським транспортом. Найшвидшим є метро, яке відзначають чистим та безпечним. Квитки купувати не треба – достатньо скористатися PayPass на вході і виході.
