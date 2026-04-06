Якихось 30 хвилин і ви на місці: 3 локації біля Львова, щоб перезавантажитися
- Озеро Наварія розташоване за 10 кілометрів від Львова і є популярним місцем для веслування, риболовлі, пікніків та прогулянок.
- Ведмежий притулок "Домажир" лежить за 15 кілометрів від Львова і доглядає ведмедів, які постраждали від нелюдських умов утримання.
- Арборетум у Страдчі, заснований у 1962 році, на 6 гектарах містить 350 видів дерев, пропонуючи відвідувачам красиві алеї та екскурсії.
Поблизу Львова є чимало місць, які дарують різні настрої, при цьому не вимагають ні цілого дня, ні великого бюджету. А це, погодьтеся, ідеально для вихідного дня або навіть вечірньої поїздки після роботи.
Для прикладу наведемо 3 такі локації, розташовані у межах 30 хвилин від міста – це озеро Наварія, ведмежий притулок у Домажирі та Арборетум у Страдчі. 24 Канал розповість про них докладніше.
Де біля Львова можна відпочити на озері, побачити ведмедів і погуляти між рідкісних дерев?
Озеро Наварія розкинулося на понад сотні гектарів неподалік однойменного села та міста Пустомити, це всього за 10 кілометрів від Львова. Формально тут Щирецьке водосховище, створене у 1950-х роках як технічна водойма на річці Щирка, як розповідає zaxid.net. Середня глибина – 3,6 метра, максимальна – 7,8.
Сьогодні це популярне місце для різного штибу відпочинку, як активного, так і лінивого – веслування, риболовлі, пікніків та прогулянок берегом. Купатися в озері наразі не радять через забруднення стічними водами, але триває процес надання території статусу регіонального ландшафтного парку – щоб зупинити забудову берегів і захистити екосистему.
Озеро Наварія / Фото hrystyahuzinska
Ведмежий притулок "Домажир" лежить за 15 кілометрів від Львова, поблизу села Жорниська на Яворівщині. Він працює з 2017 року як реабілітаційний центр для бурих ведмедів, створений за підтримки австрійського міжнародного фонду FOUR PAWS, як вказує lviv.travel. Сюди потрапляють ведмеді з цирків, пересувних зоопарків тощо – місць, де тварин утримували в нелюдських умовах.
Загальна площа притулку – близько 20 гектарів. Тут є три великі лісові вольєри на понад гектар кожен і чотири реабілітаційні вольєри. Кожен мешканець має ім'я та, на жаль, окрему сумну історію. Відвідувачі можуть спостерігати за тваринами з безпечних оглядових майданчиків – без ґрат і кліток. Притулок розрахований на 30 ведмедів.
Ведмежий притулок "Домажир" / Фото bearsanctuary.domazhyr
Арборетум у Страдчі – ще одна локація для тих, кому потрібна тиша і краса. Він розташований за 25 кілометрів від Львова неподалік Яворова, а заснований у 1962 році як дендропарк Львівського лісотехнічного інституту. На сьогодні Арборетум є структурним підрозділом Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України, як можна побачити на botsad.nltu.edu.ua.
Площа парку – близько 6 гектарів, але на цій відносно невеликій ділянці зібрали аж 350 видів деревної флори та чимало трав'яної. Цей парк на горбистому плоскогір'ї Розточчя вражає геометричними алеями туй і дугласій Мензиса – хвойних дерев заввишки до 20 метрів, висаджених у чіткий орнамент. Тут регулярно додають нові види та проводять екскурсії.
Арборетум у Страдчі / Фото krasoty.zemli
А які ще цікаві туристичні магніти Львівської області варто відвідати у 2026?
Східниця – карпатське селище у Дрогобицькому районі, що межує з заповідником "Сколівські Бескиди". Там ростуть ялини віком до 150 років, є красивий водоспад "Чотири копитця", а ще, кажуть, чи не найбільша кількість джерел мінеральних вод в Україні.
"Карпатське море" між селами Сопіт та Довге – це недобудоване радянське водосховище площею близько 4 кілометрів квадратних і глибиною у кілька десятків метрів. Сьогодні тут мальовнича водойма серед гір, яка вражає спокоєм і майже не відома широкій аудиторії.
Часті питання
Які три популярні локації для відпочинку розташовані неподалік Львова?
Три популярні локації для відпочинку неподалік Львова – це озеро Наварія, ведмежий притулок "Домажир" і Арборетум у Страдчі.
Що особливого в ведмежому притулку "Домажир"?
Ведмежий притулок "Домажир" є реабілітаційним центром для бурих ведмедів, створеним за підтримки австрійського міжнародного фонду FOUR PAWS – тут ведмеді можуть жити в умовах, наближених до природних.
Які природні особливості має Арборетум у Страдчі?
Арборетум у Страдчі вражає колекцією з 350 видів деревної флори, а також трав'яної. Він розташований на горбистому плоскогір'ї Розточчя і відомий геометричними алеями туй і дугласій Мензиса, що досягають висоти до 20 метрів.
Яка історія створення та поточний стан озера Наварія?
Озеро Наварія виникло у 1950-х роках як Щирецьке водосховище на річці Щирка, а зараз є популярним місцем для відпочинку. Тут можна займатися веслуванням, риболовлею, влаштувати пікніки чи романтичні прогулянки берегом.