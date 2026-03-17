Парки, кав'ярні, галереї та затишні вулиці: список найкращих локацій Львова від місцевих

Львів відкриває свої двері для кожного, хто хоче відчути його атмосферу. Тут варто прогулятися старовинними вуличками, відвідати ботанічні сади, парки та культурні простори, спробувати авторську каву та місцеві страви, а також знайти свої маленькі приховані перлини міста.

Ви переїхали у Львів і хочете відчути справжній ритм міста? Або ж просто вперше відвідуєте це чарівне місце? Тут є безліч речей, які варто спробувати та побачити. Щоб не загубитися, нижче для вас перевірений путівник від місцевих, який розписали під постом marinkaeremiya.

Що варто відвідати у Львові, якщо ви тут вперше?

Прогулянки містом

Найкраще розпочати з пішохідних маршрутів: Вулиці Тарнавського, Архипенка, Тютюнників, Кубійовича – ідеально для неспішних прогулянок. Стрийський парк та Шевченківський гай – для природи, спокою і фотосесій. Відвідайте Личаківський цвинтар з екскурсоводом, щоб дізнатися історію видатних львів'ян.

Кав'ярні та гастрономія

Львів відомий своєю кавовою культурою і смачною кухнею. Спробуйте альтернативну каву на проспектах Шевченка та Левицького. На сніданок або бранч завітайте до BBCommunity Lviv. Не пропустіть лазанью в Papi Lviv та місцеві галереї молодого мистецтва поруч, як Svitlo Gallery. Для бюджетних перекусів – чебуреки в Брюхи або street-food на площах.

Культура і мистецтво

Львів багатий на мистецькі простори: Галереї на Руставелі та Зеленій, ZAG Gallery, ЯГалерея. Відвідайте Будинок вчених, театри та органний зал – дехто радить піднятися на вежу для панорамного виду.

Будинок вчених / фото INSIDE-UA

Для активного відпочинку

Вуличний стретчинг у парку з Soul Studio Lviv. Прогулянки з собаками у Shelter Домівка – можна навіть оформити опіку над тваринками. Бігові та творчі спільноти – фотопрогулянки і ранкові забіги допомагають знайти друзів у новому місті.

Локальні та незвичайні лайфхаки

Сходіть у Криївку, щоб відчути дух львівського патріотизму та пригод. Знайдіть авторські бренди і локальні магазини – це особлива атмосфера Львова.

Також, як пише Lviv Travel, у Львові є кілька ботанічних садів, де можна відпочити серед зелені та познайомитися з рослинами з усього світу:

Ботанічний сад Лісотехнічного університету – тисячі дерев і кущів, рідкісні та екзотичні види.

– тисячі дерев і кущів, рідкісні та екзотичні види. Ботанічний сад університету імені Івана Франка – старовинний сад із водоймами, магноліями, тюльпанами та рододендронами.

– старовинний сад із водоймами, магноліями, тюльпанами та рододендронами. Ботанічний сад медуніверситету – унікальні лікарські та тропічні рослини, символ саду – деревовидні півонії.

