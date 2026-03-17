Вы переехали во Львов и хотите почувствовать настоящий ритм города? Или же просто впервые посещаете это волшебное место? Здесь есть множество вещей, которые стоит попробовать и увидеть. Чтобы не потеряться, ниже для вас проверенный путеводитель от местных, который расписали под постом marinkaeremiya.
Что стоит посетить во Львове, если вы здесь впервые?
- Прогулки по городу
Лучше всего начать с пешеходных маршрутов: Улицы Тарнавского, Архипенко, Тютюнников, Кубийовича – идеально для неспешных прогулок. Стрыйский парк и Шевченковский гай – для природы, покоя и фотосессий. Посетите Лычаковское кладбище с экскурсоводом, чтобы узнать историю выдающихся львовян.
- Кофейни и гастрономия
Львов известен своей кофейной культурой и вкусной кухней. Попробуйте альтернативный кофе на проспектах Шевченко и Левицкого. На завтрак или бранч посетите BBCommunity Lviv. Не пропустите лазанью в Papi Lviv и местные галереи молодого искусства рядом, как Svitlo Gallery. Для бюджетных перекусов – чебуреки в Брюхи или street-food на площадях.
- Культура и искусство
Львов богат на художественные пространства: Галереи на Руставели и Зеленой, ZAG Gallery, ЯГалерея. Посетите Дом ученых, театры и органный зал – некоторые советуют подняться на башню для панорамного вида.
Дом ученых / фото INSIDE-UA
- Для активного отдыха
Уличный стретчинг в парке с Soul Studio Lviv. Прогулки с собаками в Shelter Домовка – можно даже оформить опеку над животными. Беговые и творческие сообщества – фотопрогулки и утренние забеги помогают найти друзей в новом городе.
- Локальные и необычные лайфхаки
Сходите в Крыивку, чтобы почувствовать дух львовского патриотизма и приключений. Найдите авторские бренды и локальные магазины – это особая атмосфера Львова.
Также, как пишет Lviv Travel, во Львове есть несколько ботанических садов, где можно отдохнуть среди зелени и познакомиться с растениями со всего мира:
- Ботанический сад Лесотехнического университета – тысячи деревьев и кустов, редкие и экзотические виды.
- Ботанический сад университета имени Ивана Франко – старинный сад с водоемами, магнолиями, тюльпанами и рододендронами.
- Ботанический сад медуниверситета – уникальные лекарственные и тропические растения, символ сада – древовидные пионы.
Гора Баба Род во Львове является малоизвестной локацией, откуда открывается панорама города. Гора расположена между улицами Старознесенской, Полевой и железнодорожными путями.