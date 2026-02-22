Рамадан 2026: як змінюються мусульманські країни в цей період
- Рамадан 2026 року розпочався 18 лютого і триватиме до 19 березня, змінюючи ритм життя в мусульманських містах.
- Туристам рекомендується носити закритий одяг, а ресторани відкриваються після заходу сонця, пропонуючи традиційні страви під час Іфтара.
Священний місяць Рамадан у 2026 році розпочався ввечері 18 лютого й триватиме до 19 березня. Туристи в цей час можуть побачити унікальну атмосферу, однак важливо дотримуватися певних правил поведінки.
Життя для мандрівників у Рамадан трохи змінюється, йдеться в інстаграм-дописі туристичної агенції Олени Колесник.
Як себе поводити туристам в Рамадан?
Перш за все рекомендовано в цей період носити більш закритий одяг. Плечі та коліна повинні бути прикриті, а купальники та плавки допустимі лише на території готелів та пляжів.
У Рамадан більшість ресторанів та кафе закриті у денну пору, але відкриваються одразу після заходу сонця. Через пізнє відкриття вони працюють до ночі (іноді до 2 чи навіть до 4 ранку).
Музеї в цю пору зазвичай відкриті, але можуть закриватися на 1 – 2 години раніше, ніж звичайно. Міста оживають лише після заходу сонця. У цей час відбувається Іфтар – перший прийом їжі після того, як зайшло сонце. Ресторани та готелі пропонують розкішні страви із традиційними стравами (фініки, солодощі, м’ясо гриль).
Під час Іфтара (зазвичай між 17:00 та 18:30) на дорогах можуть виникати серйозні затори, бо всі поспішають додому на вечерю, тому пересування варто планувати наперед, щоб не застрягнути на тривалий час в дорозі.
Сухур – це передсвітанкова трапеза, яку віряни вживають перед ранковою молитвою. З півночі й до 4 ранку працюють нічні ринки та кафе, а в містах панує святкова атмосфера.
Рамадан – це священний місяць посту та молитов для мусульман по всьому світу. Він є обов’язковим для мусульман в багатьох країнах Азії, Африки, Європи, зокрема в Саудівській Аравії, Туреччині, Єгипті, ОАЕ, Марокко, Азербайжані та інших країнах.
У світлий час доби вірянам категорично заборонено вживати будь-яку їжу, пити воду та курити, пише BBC. За давньою традицією Іфтар починають з ковтка води та кількох фініків, і лише після цього переходять до повноцінної вечері у колі сім'ї та друзів. Також щовечора мусульмани збираються у мечетях для спільного виконання Таравіх – спеціальної довгої молитви, яку читають виключно під час цього свята.
