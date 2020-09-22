Подорож на автомобілі все частіше стає звичним способом мандрівок серед туристів. Але незалежно від цілей чи тривалості, поїздка вимагає ретельної підготовки. А особливо перевірки авто, яка дозволить вам уникнути більшу частину неприємностей.

Travel24 розповість вам про те, що варто перевірити в машині, перед тим як вирушити в далеку дорогу.

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Обов'язково приведіть до ладу:

Колеса: в першу чергу це стан шин і тиск. При цьому враховуйте особливості маршруту. Наприклад, якщо планується поїздка по рівній хорошій трасі, тиск можна трохи підняти – керованість підвищиться, а витрата палива стане трохи нижче. Додатково варто перевірити балансування коліс. Будь-які відхилення позначаються на ходових якостях машини, витраті бензину і безпеки в цілому.

Гальма: перевірте рівень гальмівної рідини в бачку, який повинен бути між відмітками мінімального і максимального рівня. Якщо рівень рідини наближається до позначки мінімального, то необхідно перевірити стан гальмівних колодок, дисків та інших елементів гальмівної системи. Якщо вони в нормі, долийте в бачок гальмівну рідину відповідного типу до позначки максимального рівня. Слідкуйте за тим, щоб при натисканні педалі гальма вона чітко зупинялася на постійній висоті, педаль не повинна "пружинити".



При натисканні педалі гальма – вона не повинна "пружинити" / autounited.com.ua

Масла та інші рідини: перевірка рівня масла та інших рідин в автомобілі – це один з обов'язкових пунктів перед кожною поїздкою. Проконтролюйте рівень охолоджувальної й гальмівної рідин, машинного масла. Також перевірте рідину в бачку омивача, а взимку замініть її на антифриз. Влітку варто проконтролювати тиск в кондиціонері та при необхідності заправити його фреоном.

Системи безпеки й сигнальні системи: обов'язково перевірте паски та подушки. Фари, задні ліхтарі, поворотники та звуковий сигнал повинні бути в нормі. Зверніть увагу на точність і справність контрольно-вимірювальних приладів. Оптика неодмінно повинна бути чиста.

Склоочисники: це простий і досить недорогий елемент, але без якого не обійтися в дорозі. Справні склоочисники допоможуть зберегти хорошу видимість під час сильної зливи або снігу. Якщо ви помітили, що склоочисники почали шуміти, вібрувати, "малювати" смуги на склі або просто не чистять його – їх пора замінити.



Перевірте справність склоочисників / mmr.net.ua

Водійський набір: перед поїздкою обов'язково перевірте вміст аптечки, коробки для інструментів, наявність вогнегасника, троса, ліхтарика, помпи, знака аварійної зупинки. Краще захопити з собою додаткові зарядні пристрої, лампи й запасні батарейки. Також переконайтеся в цілісності запасного колеса.

Щоб почуватися безпечно на дорозі, обирайте надійні автомобілі. Наприклад, SKODA KAROQ: