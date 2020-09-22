Путешествие на автомобиле все чаще становится привычным способом передвижения среди туристов. Но независимо от целей или продолжительности, поездка требует тщательной подготовки. А особенно проверка авто, которая позволит вам избежать большую часть неприятностей.

Travel24 расскажет вам о том, что стоит проверить в машине, перед тем как отправиться в далекий путь.

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Обязательно приведите в порядок:

Колеса: в первую очередь это состояние шин и давление. При этом учитывайте особенности маршрута. Например, если планируется поездка по ровной хорошей трассе, давление можно немного поднять – управляемость повысится, а расход топлива станет чуть ниже. Дополнительно стоит проверить балансировку колес. Любые отклонения сказываются на ходовых качествах машины, расходе бензина и безопасности в целом.

Тормоза: проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, который должен быть между отметками минимального и максимального уровня. Если уровень жидкости приближается к отметке минимального, то необходимо проверить состояние тормозных колодок, дисков и других элементов тормозной системы. Если они в норме, долейте в бачок тормозную жидкость соответствующего типа до отметки максимального уровня. Следите за тем, чтобы при нажатии педали тормоза она четко останавливалась на постоянной высоте, педаль не должна "пружинить".



При нажатии педали тормоза – она ​​не должна "пружинить" / autounited.com.ua

Масла и другие жидкости: проверка уровня масла и других жидкостей в автомобиле – это один из обязательных пунктов перед каждой поездкой. Проконтролируйте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей, машинного масла. Также проверьте жидкость в бачке омывателя, а зимой замените ее на антифриз. Летом стоит проконтролировать давление в кондиционере и при необходимости заправить его фреоном.

Системы безопасности и сигнальные системы: обязательно проверьте пояса и подушки. Фары, задние фонари, поворотники и сигнал должны быть в норме. Обратите внимание на точность и исправность контрольно-измерительных приборов. Оптика обязательно должна быть чистая.

Стеклоомыватели: это простой и достаточно недорогой элемент, но без которого не обойтись в дороге. Исправны стеклоомыватели помогут сохранить хорошую видимость во время сильного ливня или снега. Если вы заметили, что стеклоомыватели начали шуметь, вибрировать, "рисовать" полосы на стекле или просто не чистят его – их пора заменить.



Проверьте исправность стеклоомывателей / mmr.net.ua

Водительский набор: перед поездкой обязательно проверьте содержимое аптечки, коробки для инструментов, наличие огнетушителя, троса, фонарика, насоса, знака аварийной остановки. Лучше захватить с собой дополнительные зарядные устройства, лампы и запасные батарейки. Также убедитесь в целостности запасного колеса.

Чтобы чувствовать себя безопасно на дороге, выбирайте надежные автомобили. Например, SKODA KAROQ: