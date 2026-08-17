Українка @valeriia.vpsoa вже 4 роки живе в Парижі. Вона розповіла, що тут точно вартує своїх грошей, а тому туристам не шкода витратитися.

На що варто витратити гроші у Парижі?

Вечірній тур по Сені. Година коштує близько 20 євро і це точно того вартує. Україна радить прийти заздалегідь, щоб зайняти місця зверху кораблика. Можна побачити найкрасивіші пам'ятки Парижу у сяйві тисячі вогнів і зробити дивовижні фотографії. Атмосфера і краса довкола точно запам'ятаються надовго.

Disneyland Paris. У Парижі є два тематичні парки – Disneyland Park із казковим замком та Walt Disney Studios Park, який сподобається більш зрілій аудиторії. Дівчина радить відвідати обидва парки. Мовляв, якщо заздалегідь обрати атракціони, то вдасться побачити обидва парки за один день. Однак, якщо ви їдете у Париж на 3 дні, тоді витрачати один з них на Діснейленд не варто – відвідини парку краще запланувати на інший раз.

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Діснейленд у Парижі / Фото Joel Varughese, Pexels

Невеликі музеї. Якщо ви невеликий прихильник мистецтва, але хочете щось побачити, тоді найкраще підійдуть менші музеї. Наприклад, у L'Orangerie є мало залів, але картини досить гарні. У Музеї д'Орсе можна побачити роботи імпресіоністів, а вхідний квиток сюди дешевший, ніж в інші паризькі музеї. Українка не радить одразу йти в Лувр, адже тут легко можна заблукати.

Українка розповіла, на що варто витрачати гроші у Парижі: відео

Французька кухня. Дівчина порадила три ресторани французької кухні на різний бюджет:

Bouilon – один з найдешевших ресторанів французької кухні у Парижі, де можна дійсно смачно поїсти;

Chez Janou – тут трохи дорожче, але все одно ще доволі бюджетно;

La grand cafe – один з улюблених ресторанів дівчини. Ціни дорогі, а столик треба бронювати заздалегідь, але натомість на відвідувачів чекають дуже смачні страви і красивий інтер'єр.

Велосипед в оренду від Lime. Прогулянка на велосипеді – це один з найкращих способів побачити Париж. Можна об'їхати Ейфелеву вежу з усіх сторін, відвідати різні дворики, затишні вулички тощо.