Украинка @valeriia.vpsoa уже 4 года живет в Париже. Она рассказала, что здесь точно стоит своих денег, и поэтому туристам не жалко потратиться.

Что стоит потратить деньги в Париже?

Вечерняя прогулка по Сене. Час стоит около 20 евро, и это точно того стоит. Украинка советует прийти заранее, чтобы занять места на верхней палубе кораблика. Можно увидеть самые красивые достопримечательности Парижа в сиянии тысячи огней и сделать потрясающие фотографии. Атмосфера и красота вокруг точно запомнятся надолго.

Disneyland Paris. В Париже есть два тематических парка – Disneyland Park со сказочным замком и Walt Disney Studios Park, который понравится более взрослой аудитории. Девушка советует посетить оба парка. Мол, если заранее выбрать аттракционы, то удастся увидеть оба парка за один день. Однако, если вы едете в Париж на 3 дня, то тратить один из них на Диснейленд не стоит – посещение парка лучше запланировать на другой раз.

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Диснейленд в Париже / Фото Joel Varughese, Pexels

Небольшие музеи. Если вы не являетесь большим поклонником искусства, но хотите что-то увидеть, то лучше всего подойдут небольшие музеи. Например, в L'Orangerie мало залов, но картины довольно хорошие. В Музее д'Орсе можно увидеть работы импрессионистов, а входной билет сюда дешевле, чем в другие парижские музеи. Украинка не советует сразу идти в Лувр, ведь здесь легко заблудиться.

Украинка рассказала, на что стоит тратить деньги в Париже: видео

Французская кухня. Девушка порекомендовала три ресторана французской кухни на разный бюджет:

Bouilon – один из самых дешевых ресторанов французской кухни в Париже, где можно действительно вкусно поесть;

Chez Janou – здесь немного дороже, но все равно еще довольно бюджетно;

La grand cafe – один из любимых ресторанов девушки. Цены высокие, а столик нужно бронировать заранее, но зато посетителей ждут очень вкусные блюда и красивый интерьер.

Велосипед в аренду от Lime. Прогулка на велосипеде – это один из лучших способов увидеть Париж. Можно объехать Эйфелеву башню со всех сторон, посетить различные дворики, уютные улочки и т. д.