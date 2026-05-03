Єдине без берегів на планеті: таємниці Саргасового моря, яке лякало мореплавців віками

Мабуть, кожен знає, що будь-яке море обмежує суша – тобто береги. Але є море, яке ламає це правило, і воно єдине таке у світі – без жодної берегової лінії.

Замість неї межі Саргасового моря, а мовиться саме про нього, утворюють 4 потужні океанські течії. За матеріалами scienceabc.com і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Дивіться також Острів рому і пляжів із синьо-жовтим прапором та тризубом на ньому: найцікавіше про Барбадос

Чому Саргасове море є унікальним феноменом нашої планети?

Гольфстрим на заході, Північноатлантична течія на півночі, Канарська на сході та Північна Екваторіальна (або Північна Пасатна) на півдні – саме ці 4 океанічні течії формують "береги" Саргасового моря. Вони утворюють велетенський замкнений вир, так званий Північноатлантичний гайр.

Площа моря коливається від 6 до 7 мільйонів квадратних кілометрів, залежно від течій. А розташоване воно у північній частині Атлантичного океану – на схід від США та на північ від Карибських островів.

Від чого назва Саргасове море? Тут усе просто – на честь бурих водоростей Sargassum, які вільно дрейфують його поверхнею, не чіпляючись до дна. Це єдині у світі водорості, що весь свій цикл проводять у відкритому океані. А ще вони формують унікальні плавучі "мати" – середовище існування сотень видів риб, черепах, крабів і навіть рідкісних карликових кашалотів.

Європейці дізналися про це море від Колумба. У 1492 році сам Христофор зробив відповідний запис у щоденнику. Річ у тім, що його корабель "Санта-Марія" кілька днів не міг рушити з місця через штиль, а матроси боялися водоростей, сприймаючи їх за ознаку мілководдя і скель. Власне, ці страхи переслідували мореплавців ще кілька століть.

Найцікавіше про Саргасове море: дивіться відео BlueDepthsDiscoveries-b1s

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Як зазначає atlasobscura.com, Саргасове море згадує і Жюль Верн у романі "20 000 льє під водою" 1871 року. Але станом на сьогодні більш відомий факт у тім, що тутешні спокійні води накопичують до 200 000 шматків сміття на квадратний кілометр у деяких районах. У такий спосіб виник Північноатлантичний сміттєвий острів.

Парадоксально, що вода у Саргасовому морі є однією з найпрозоріших на планеті – видимість під водою сягає понад півсотні метрів завдяки відсутності прісних вод і закритій океанічними течіями системі. Проте ці ж фактори перетворюють море на пастку для сміття, переважно пластикового.

Варто також зауважити, що кількість водоростей у північній частині Саргасового моря різко скоротилася після 2015 року. Це виявило наукове дослідження, як зазначає usf.edu. Причиною називають потепління океану та морські теплові хвилі. Відтак ця унікальна екосистема зараз перебуває під загрозою.

Краєвиди Саргасового моря здатні вразити кожного: дивіться відео SmithsonianChannel

Саргасове море – це те саме, що Бермудський трикутник?

Саргасове море дійсно має прізвисько "кладовище кораблів" і стало прообразом багатьох морських легенд. Але все ж це не те саме, що Бермудський трикутник, хоча ті два поняття давно переплелися у народній уяві.

Бермудський трикутник – це умовна зона між Флоридою, Бермудами та Пуерто-Рико, і вона справді накладається на південно-західну частину Саргасового моря. Проте море набагато більше за трикутник, той займає лише 0,6 – 1,5 мільйона квадратних кілометрів.

Легенди про зникнення кораблів у Бермудському трикутнику виникли частково через особливості Саргасового моря. Це про повне безвітря, водорості на поверхні, нібито магнітні аномалії та заплутані течії, що могли легко знерухомити дерев'яні вітрильники на тривалий час. Але вчені давно підрахували, що кількість катастроф у цьому районі не перевищувала статистичну норму для будь-якого іншого жвавого морського маршруту.

Тож варто розуміти, що Бермудський трикутник – це красивий міф, а от Саргасове море – яскрава реальність, яка тьмяніє. У Greenpeace, чия експедиція працювала у регіоні у 2024 році, наголошують: це місце потребує не містичних легенд, а міжнародного правового захисту як перший морський заповідник у відкритому океані.

Цікавий розбір міфів та реальні факти про Бермудський трикутник: дивіться відео Techgaged

А які цікаві факти про інші моря світу варто знати?

Середземне море простягається від Гібралтарської протоки на заході до узбережжя Туреччини та Сирії на сході, і є одним із найпопулярніших туристичних напрямків планети. Усі знають про його важливість, але мало хто рахував, що це море омиває береги аж 22 суверенних держав. Тобто насправді найбільше, ніж будь-яке інше у світі.

А якщо вам цікаве, яке море найменше у світі – то відповідь лежить недалеко від України. Це Мармурове море у Туреччині, його площа становить лише 11 350 квадратних кілометрів. Та це не заважає цьому морю відігравати стратегічну роль, сполучаючи Чорне та Егейське моря через протоки Босфор і Дарданелли.