Мовиться про країну Барбадос. І завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про неї докладніше.

Чому Барбадос часто називають найкращим островом Карибів?

Барбадос – невеликий острів площею у 430 квадратних кілометрів (удвічі менша за Київ) у південно-східній частині Карибського басейну. Власне, він найсхідніший – саме тому східне узбережжя Барбадосу омиває Атлантичний океан, а не Карибське море, а звідси й потужні хвилі для серфінгу.

На відміну від більшості карибських сусідів, це не вулканічний острів – він утворений геологічним підняттям коралових рифів. Ця особливість дає Барбадосу унікальну перевагу – ґрунт тут природно фільтрує дощову воду, і острів є одним із небагатьох місць у світі, де можна безпечно пити воду з-під крана.

З географічних цікавинок: Барбадос розташований дещо на схід від основного "поясу ураганів", що робить його відносно захищеним від тропічних штормів – рідкісна перевага серед карибських островів. Столиця Бріджтаун заснована англійцями ще у 1628 році, а найвища точка острова – гора Гіллабі, але там лише 336 метрів.

Перші жителі, індіанці аравак, з'явились на острові близько 350 року, але їх витіснили карибські племена. У 1627 Барбадос став британською колонією, і протягом двох сторіч був одним із найбільших виробників цукрової тростини у світі – завдяки праці тисяч ввезених африканських рабів. Работоргівлю скасували у 1807 році, а всіх рабів звільнили у 1833.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Незалежність Барбадос здобув 30 листопада 1966 року, але тільки у 2021 скасував монархію і проголосив республіку. На 2026 рік країна має репутацію стабільної демократії з міцними інституціями. Там мешкають трохи більш як 280 тисяч людей, 90% яких є афробарбадосцями – нащадками рабів з Африки, що самі себе називають бейджанами (bajans).

Найбільше у світі Барбадос знають як батьківщину рому. А компанія Mount Gay, заснована у 1703 році, є офіційно найстарішою безперервно активною ромовою дистилерією на планеті. Острів також відомий національним символом – летючою рибою, яка зображена на гербі, валюті та є основою національної страви "коу-коу з летючою рибою".

Їдуть гості на Барбадос і заради щорічного фестивалю Crop Over, що проходить з липня по серпень, а бере початок ще у XVIII столітті. Колись це було свято кінця врожаю цукрової тростини, сьогодні – найбільше карибське карнавальне дійство з парадами, музикою каліпсо і костюмами.

Цікаві факти: на Барбадосі народилась і виросла світова зірка музичної сцени Ріанна – вулиця її дитинства поблизу Бріджтауна нині офіційно найменована Rihanna Drive. А ще країна має синьо-жовтий прапор із зображеним на ньому тризубом.

Які ж на острові є туристичні магніти? Головна природна пам'ятка – Harrison's Cave, підземна система з кришталево чистими потоками, сталактитами й сталагмітами, як описує lonelyplanet.com, яку можна дослідити на електрокарі. Далі – пляжі: Батшеба на східному узбережжі приваблює серферів з усього світу завдяки потужним хвилям Атлантики, а Sandy Lane на заході – відпочивальників класу люкс.

Бріджтаун також цікавий – недарма ж фігурує у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У тамтешньому Гарнізоні зберігся будинок, де у 1751 році зупинявся Джордж Вашингтон – а це була єдина його поїздка за межі майбутніх США. І насамкінець згадаємо про Заповідник дикої природи Барбадосу, що є домівкою для зелених мавп, привезених із Західної Африки – сьогодні їхня популяція на острові більша, ніж на батьківщині.

Ангілья – маловідомий карибський острів, а проте туристичні експерти називають його ідеальним місцем для тих, хто втомився від переповнених курортів. Тут немає круїзних лайнерів і натовпів, зате є шовковисті білі пляжі та бірюзова вода неймовірної прозорості.

І розгляньте поруч Домінікану з найстарішою столицею Америки Санто-Домінго та гробницею Колумба. Найкращий час для поїздки туди – з грудня по квітень, коли температура тримається на комфортних 30 градусах поза сезоном ураганів і затяжних дощів.