Про те, чому блискавка не є небезпечною для літака розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна у своєму інстаграмі. За її словами, пасажири часто хвилюються, коли бачать спалахи у вікні, однак переживати не варто.

Читайте також Як забронювати місце в літаку без сусіда: хитрий, але дієвий спосіб

Чому блискавка не є небезпечною?

Ілюмінатор літака не так просто розбити, оскільки він багатошаровий. Якщо ви через нього побачите, як блискавка влучає в літак, то варто знати лише одне – це не несе ніякої загрози.

Блискавка може зайти в літак, через одну точку, наприклад, через ніс, а вийти через іншу, до прикладу, через хвіст. Максимум, що вона може зробити – це залишити опік на фарбі літака.

Чи впливає блискавка на електроніку?

Літак має багато чутливих систем: автопілот, навігацію і радари. Проте вся авіоніка захищена подвійними, а то й потрійними контурами, блискавкозахистом і спеціальною металічною "кліткою" у корпусі.

Може бути короткочасний спалах світла в салоні, може бути перезавантаження деяких систем, але все це контрольовано та екіпаж до цього готовий,

– розповіла Тетяна Іваніхіна.

За словами стюардеси, удар може вивести з ладу один із датчиків, але лише тимчасово. Пілоти проводять обов’язково додаткові перевірки одразу після удару блискавки.

Уся правда про влучання блискавки в літак: дивіться відео

За даними Національної метеорологічної служби, у пасажирські літаки блискавка влучає у середньому один – два рази на рік, тому таке явище не є незвичним для пілотів. Кожен пасажирський літак має спеціальну систему, яка придушує розряди блискавки.

Чи треба вимикати телефон в літаку?

У літаку бортпровідники можуть попросити пасажирів ввімкнути "режим польоту", пише Travel + Leisure. Річ у тому, що радіохвилі від телефонів можуть перешкоджати радіохвилям гарнітур у кабіні пілотів. На гарнітури пілоти часто покладаються, бо через них вони отримують інформацію із землі, особливо під час зльоту та посадки.

Що ще варто прочитати?