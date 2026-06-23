Українка @anichkayr побувала на Закінтосі і поділилася відео з одного дня на цьому острові. Дівчина порадила маршрут, який точно сподобається усім.

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Як провести день на Закінтосі?

Дівчина радить прокинутися рано-вранці, щоб не втрачати дорогоцінний час відпустки на цьому мальовничому острові. Поснідавши в готелі, сідайте в орендоване авто й вирушайте на зустріч пригодам. Дорогою обов'язково зупиняйтеся у красивих місцях, щоб насолодитися краєвидами і зробити фото.

Ми раз повернули не туди і знайшли вид, якого нема в жодних рекомендаціях,

– розповіла українка.

Перша локація, на яку приїхали дівчата, це оглядовий майданчик Myzithres Viewpoint – один з найвідоміших на Закінтосі. Щоправда, якщо піднятися трохи вище основної локації, то відкривається ще красивіший вид, від якого аж перехоплює подих. Бірюзова вода, скеля, білосніжний пісок і яхти внизу – усе більше схожа на картинку, ніж на реальність.



Myzithres Viewpoint на Закінтосі / Фото Elena Milusheva

Після вражаючих краєвидів дівчина запланувала відпочинок на пляжі Porto Limnionas Beach, що розташований у красивій скелястій бухті. Щоправда, вода тут доволі прохолодна, але у спекотну погоду це саме те, що треба. Поруч є заклад, де можна пообідати смачним грецьким салатом та іншими традиційними стравами.



Пляж Porto Limnionas Beach / Фото Rodrigo Branchini

Після насиченого і водночас релаксового дня на пляжі повертайтеся у готель, щоб повечеряти на заході сонця.

Українка показала свій ідеальний день на Закінтосі: відео

Чому Закінтос набирає популярності серед українців?

Закінтос – це грецький острів в Іонічному морі. Через мальовничу природу і красивий колір води він стрімко набирає популярності серед українських туристів. Тут є чимало цікавих локацій, які варто побачити. Серед них пляж Каламакі, де живуть черепахи, Аркадійський монастир, спокійний пляж Сігія тощо. Щоб побачити всі найкращі місця острова, варто орендувати автомобіль, оскільки громадський транспорт не дуже розвинений.