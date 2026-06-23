Деякі туристи бояться водити автомобіль на Тенеріфе через серпантини, хтось – хвилюється через паркування. З посиланням на @mandry.pzn розповідаємо, що треба знати всім, хто планує орендувати автівку на цьому Канарському острові.

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Що треба знати водіям на Тенеріфе?

На Тенеріфе дійсно дуже багато серпантинів. Наприклад, дорога до популярного високогірного села Маска чи до вулкана Тейде – це нескінченні серпантини. До цього треба бути готовим і не панікувати. Найкраще дивитися лише на дорогу і не відводити погляд у прірву. Для гальмування на спусках використовуйте двигун, щоб не перегріти гальма. Місцеві водії намагатимуться вас обігнати – дайте їм це зробити.

Про великі позашляховики тут краще забути – орендуйте маленьке і компактне авто. З ним вам буде простіше на вузьких вуличках в Ікод-де-лос-Вінос чи Гарачіко. Крім того, для такого авто легше знайти місце, де запаркуватися.

Дорога до вулкана Тейде / Фото Depositphotos

Як відомо, з паркуванням на Тенеріфе серйозні проблеми. Острів переповнений туристами, тож залишити авто біля популярної лакації – завдання з зірочкою. Швидше за все, вам доведеться довго намотувати кола і зрештою залишити транспорт десь далеко.

Також важливо запаркувати автомобіль у правильно місці. Для цього звертайте увагу на розмітку на дорозі:

біла лінія – парковка безкоштовна;

синя лінія – парковка платна. Шукайте паркомат;

жовта лінія – паркуватися заборонено. Евакуатор дуже швидко забере вашу автівку.

Якщо ви краєм ока помітили вільне місце просто у центрі, то швидше за все там є якийсь нюанс. Краще не витрачайте час, а одразу їдьте на підземний паркінг.

На півночі Тенеріфе дуже часто може виникнути раптовий туман. Всього за секунду видимість падає до 2 метрів. У такій ситуації вмикайте протитуманки, знижуйте швидкість і насолоджуйтеся містичною атмосферою.

Щодо витрат на пальне можете не переживати – воно тут дешевше, ніж на материку. Наприклад, поїздки на ту саму відстань іспанським регіоном Коста-дель-Соль обійдуться дорожче, ніж на Тенеріфе.

Головний секрет водіння на Тенеріфе – не бійтеся звернути не туди. Найкращі краєвиди на Тенеріфе відкриваються саме там, куди вас випадково привів навігатор.

Чи можна побачити Тенеріфе без автомобіля?

Раніше туристка з України Олена Литвин розповіла 24 Каналу, як мандрувала островом без авто. За словами дівчини, вона побачила всі головні туристичні локації Тенеріфе завдяки громадському транспорту та організованим турам від GetYourGuide. Це було досить зручно, адже українка не переймалася через серпантини і паркування. Крім того, проїзний на транспорт дозволяє суттєво зекономити.