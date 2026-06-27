Якщо побачили ведмежа у лісі: чому ця нібито мила зустріч насправді смертельно небезпечна

Під час звичайної прогулянки лісом туристи можуть помітити ведмежат. Та тут не варто радіти – насправді така зустріч небезпечна і загрожує трагічним завершенням.

Тому слід знати, які конкретно правильні дії врятують ситуацію. 24 Канал поговорив про це з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем.

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Чому пухнасті малюки ведмедя стають смертельною пасткою для туристів?

Зустріч із крихітними ведмежатами у лісі здається милою пригодою, проте насправді це смертельна небезпека. Якщо ви помітили малюків, ваша перша дія має бути блискавичною та рішучою, адже розлючена ймовірною загрозою для дитини мати-ведмедиця завжди поруч.

Багато туристів, побачивши ведмежат, відчувають розчулення і тягнуться за телефонами, аби зробити яскраве селфі чи зняти миле відео. Проте фахівці застерігають від такої легковажності.

Власне, що зустріч з ведмежатами – це гарантована стовідсотково біда для людини, тому що в дуже рідкісних випадках ведмежата покинуті – чи одне ведмежа, чи два – мамою, самотні й так далі. Як правило, якщо ви бачите ведмежат, то десь поряд перебуває їхня мама. І їхня мама їх дуже ревно оберігає,

– наголошує Ігор Антахович.

Ведмедиця може відірватися від дітей на пошуки їжі буквально на кілька метрів і тимчасово випустити малечу з поля зору, але вона завжди поруч. За найменшої підозри на небезпеку для свого потомства мати атакує миттєво і безжально.

Саме тому наближатися до ведмежат, намагатися їх погладити, сфотографувати чи погодувати – це стовідсотковий ризик для життя. А отже чинити такого не можна у жодному разі.

Ведмедиця з ведмежам у лісі: дивіться відео babycardukraine

Цікаво знати. Бурі ведмеді взимку впадають не у класичну глибоку сплячку, а в стан заціпеніння. Температура їхнього тіла знижується лише на кілька градусів, серцебиття суттєво уповільнюється, проте ведмеді зберігають м'язову силу.

Що слід робити за зустрічі з ведмедем чи ведмежам?

Головне правило карпатських мандрівок озвучив Ігор Антахович: "Ми гості на цій території, а не господарі. І тому треба так себе поводити, щоб господарів не потурбувати зайвий раз". Іншими словами, слід намагатися ходити туристичними маршрутами, мати точну карту, а також мати доступ до інформації для туристів, де краще пройти, щоб не зустрітися з хижаком.

Я б радив у принципі не перебувати у тих місцевостях, де ви знаєте, що потенційно може бути ведмідь… Це величезна тварина, не просто потенційно, а реально небезпечна для людини,

– зазначив Антахович.

Якщо ж зустрічі уникнути не вдалося, треба докласти максимум зусиль, щоб ведмідь вас не помітив, і повільно відступати на безпечну відстань. "Якщо вже ви попали йому на очі, то в більшості випадків все-таки доведеться, тікати, шукати якісь способи порятунку", – підсумував експерт..

Де в Україні можна безпечно побачити бурих ведмедів?

Плануючи подорож до гірських масивів, важливо пам'ятати, що єдиним регіоном України, де бурі ведмеді живуть у дикій природі, залишаються Карпати. Найчастіше хижаки зустрічаються у лісах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, особливо в місцях росту диких ягід та горіхів.

А для тих, хто прагне побачити величних тварин без жодного ризику для життя, існують спеціалізовані безпечні локації. Чудовим варіантом для сімейного вікенду є унікальний реабілітаційний центр "Домажир" на Львівщині. Тут врятовані з неволі ведмеді проходять відновлення в умовах, що максимально наближені до природних, а відвідувачі можуть безпечно спостерігати за їхнім життям.