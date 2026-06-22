Нещодавно 24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем, який розповів, де в Україні можна натрапити на ведмедя та як поводитися під час такої зустрічі.

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Де в Україні водяться ведмеді?

За словами фахівця, єдиним регіоном України, де бурі ведмеді живуть у дикій природі, залишаються Карпати. Найчастіше цих тварин можна зустріти у лісах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Ведмеді в Україні водяться лише у Карпатах / фото Canva

Існують конкретні місця, де ймовірність побачити ведмедя значно вища. Насамперед це ягідники з чорницею, малиною, ожиною та брусницею. Наприкінці літа і на початку осені ведмеді активно шукають ягоди, накопичуючи запаси жиру перед зимою. Також хижаки часто навідуються до ліщинових заростей і горішників, адже горіхи є поживним та калорійним кормом.

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Не менш приваблюють ведмедів ділянки з дикими яблунями, горобиною, черешнею та іншими плодовими деревами. Зустріти тварину можна і у грибних місцях і лісах з густою рослинністю, де ведмеді знаходять коріння, молоді пагони та комах, які також входять до їхнього раціону.