Не робіть одну помилку: як діяти, якщо готель хоче заселити вас у гірший номер

Навіть ретельно спланована відпустка може початися з неприємного сюрпризу, якщо після заселення виявиться, що номер у готелі зовсім не відповідає очікуванням або тому, що було заброньовано. Невдалий вид з вікна, шум, бруд чи несправності – далеко не всі проблеми, з якими можуть зіткнутися туристи. На щастя, у багатьох випадках ситуацію можна виправити.

Негативні ситуації у готелях – нерідкість. Часто персонал може запропонувати туристам значно гірший номер, ніж вони бронювали. Але якщо знати свої права та правильно діяти з перших хвилин, то ситуація точно вирішиться. Детальніше про це розповіла туристична агентка @ira_hottout3.

Як діяти, якщо вам пропонують поганий номер?

За словами турагентки, у готелях Єгипту і Туреччини туристів часто намагаються заселити в гірші номери. Тож найперше, що треба зробити, якщо ви опинилися в такій ситуації, це показати свій ваучер на тур працівникам рецепції. Там буде зазначено, який саме тип номера ви оплатили, а на сайті можна навіть показати фото цього номера.

Далі можна зателефонувати місцевому гіду, номер телефону якого також зазначений у ваучері. Саме він повинен допомогти вирішити проблему.

Та найважливіше, що точно не треба робити – це одразу заселятися в номер. Залишіть валізи на рецепції і спершу просто підіть оглянути номер. Якщо він вас не влаштовує – не заселяйтеся. Так буде значно простіше добитися нового номеру, ніж якщо ви вже розпакуєте валізи у тому, який вам не підійшов.

Те саме стосується ситуацій, коли у номері не працює кондиціонер, зламане ліжко чи багато бруду – не заселяйтеся до вирішення питання.

Якщо ж ви бронювали готель не через турагента, а самостійно через Booking і працівники відмовляються йти вам на зустріч, то зателефонуйте у службу підтримки сервісу.

Як правильно обрати готель для відпустки?

Раніше турагентки Катерина Козлова і Олена Матвіяс розповіли в інтерв'ю 24 Каналу, як обрати хороший готель, якщо ви зібралися у відпустку. Найперше, вони не радять сліпо вірити відгукам, особливо, якщо вони дуже емоційні і без конкретики. Наприклад, відгуки на кшталт "Це найкращий готель на землі" або "Це було пекло" не несуть ніякої користі.

На сайті готелю можна перевірити рік, у якому він відкрився або коли відбулася реновація. Якщо готель давно не оновлювався, то є велика ймовірність, що номери і територія вже добряче знищені.

Також можна відкрити Google-карти і "погуляти" біля готелю, щоб побачити пляжі й інфраструктуру.