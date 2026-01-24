Не тільки лижі: які є розваги на Драгобраті та скільки вони коштують

Багато українців думають, що Драгобрат – це лише про катання на лижах чи сноуборді. Мовляв, сюди варто їхати лише професіоналам, які впевнено підкорюють зимові траси. Насправді на Драгобраті є чим зайнятися навіть якщо ви не катаєтеся.

Драгобрат – це найвищий гірськолижний курорт у Карпатах, а тому й краєвиди тут найкрасивіші. Сюди варто поїхати, щоб просто відпочити від міської метушні і помилуватися природою. Одеситка Анжеліка, яка веде тікток-блог @angelbossyi, днями відвідала Драгобрат і розповіла про те, які є розваги на курорті і які на них ціни у 2026 році.

Що робити на Драгобраті?

Анжеліка залишилася у готелі "Затишок", де вартість номера за добу коштує від 1200 гривень за ніч зі сніданками. Одразу біля готелю був тюбінг-парк, в якому після 18 години можна було кататися за 200 гривень пів години. Також можна взяти в оренду санчата за 100 гривень на цілий день. Однак туристка не радить, оскільки кататися на них нема де.

Навіть якщо ви не катаєтеся на лижах, все одно варто піднятися витягом на гору, щоб побачити краєвиди. Підйом на гору Стіг витягом "Вершина Карпат" коштує 300 гривень у дві сторони.

Ще одна цікава розвага – катання на санчатах з кіньми, під час якого здається наче опинився у сюжеті дитячої казки. Тільки уявіть – довкола все у снігу, а ви мчите на санях разом з конями. Коштує таке задоволення 200 гривень за 30 хвилин, або 350 гривень за годину. Вартість вказана за одну людину.

Також можна покататися на снігоходах – 10 хвилин коштують 1300 гривень.

На Драгобраті обов'язково треба зустріти захід або схід сонця на горі Жандарм. Ратраки підіймають туристів на саму вершину і здається, що ти перебуваєш вище неба. Усі, хто хоча б раз спробував цей досвід, запевняють, що бачили найкрасивіший схід сонця у своєму житті. Підйом на гору на ратраку коштує 1300 гривень з людини.

Зверніть увагу! Як пише hutshub, висота Жандарму – 1763 метри над рівнем моря. Сніг тут лежить довго, а тому кататися на лижах чи сноуборді можна значно довше, ніж на інших гірськолижних курортах України. Через свої різкі схили Жандарм приваблює фрірайдерів з усього світу.

Ідеальним закінченням дня стане відпочинок у гарячому чані. Ціна – від 1000 гривень. Батьки можуть залишити свою малечу на няню у дитячій кімнаті і провести час лише вдвох. Коштує це – 200 гривень за годину.

А які ціни на катання?

Інша туристка, яка каталася на сноуборді, розповіла, скільки витратила за один день на Драгобраті. За денний скіпас на витяг "Чайка" вона заплатила 1600 гривень, за спорядження – 450 гривень, а за готель – 1100 гривень. Зауважимо, що у вартість номера входили і сніданки, і вечері. З урахуванням інших витрат, туристка витратила 3640 гривень за день.