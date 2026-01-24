Драгобрат – это самый высокий горнолыжный курорт в Карпатах, а потому и пейзажи здесь самые красивые. Сюда стоит поехать, чтобы просто отдохнуть от городской суеты и полюбоваться природой. Одесситка Анжелика, которая ведет тикток-блог @angelbossyi, на днях посетила Драгобрат и рассказала о том, какие есть развлечения на курорте и какие на них цены в 2026 году.

Что делать на Драгобрате?

Анжелика осталась в отеле "Уют", где стоимость номера за сутки стоит от 1200 гривен в сутки с завтраками. Сразу возле отеля был тюбинг-парк, в котором после 18:00 можно было кататься за 200 гривен полчаса. Также можно взять в аренду санки за 100 гривен на целый день. Однако туристка не советует, поскольку кататься на них негде.

Даже если вы не катаетесь на лыжах, все равно стоит подняться подъемником на гору, чтобы увидеть пейзажи. Подъем на гору Стог подъемником "Вершина Карпат" стоит 300 гривен в две стороны.

Еще одно интересное развлечение – катание на санках с лошадьми, во время которого кажется как будто оказался в сюжете детской сказки. Только представьте – вокруг все в снегу, а вы мчитесь на санях вместе с лошадьми. Стоит такое удовольствие 200 гривен за 30 минут, или 350 гривен за час. Стоимость указана за одного человека.

Также можно покататься на снегоходах – 10 минут стоят 1300 гривен.

На Драгобрате обязательно надо встретить закат или восход солнца на горе Жандарм. Ратраки поднимают туристов на самую вершину и кажется, что ты находишься выше неба. Все, кто хотя бы раз попробовал этот опыт, уверяют, что видели самый красивый восход солнца в своей жизни. Подъем на гору на ратраке стоит 1300 гривен с человека.

Обратите внимание! Как пишет hutshub, высота Жандарма – 1763 метра над уровнем моря. Снег здесь лежит долго, а потому кататься на лыжах или сноуборде можно значительно дольше, чем на других горнолыжных курортах Украины. Из-за своих резких склонов Жандарм привлекает фрирайдеров со всего мира.

Идеальным окончанием дня станет отдых в горячем чане. Цена – от 1000 гривен. Родители могут оставить ребёнка на няню в детской комнате и провести время только вдвоем. Стоит это – 200 гривен в час.

А какие цены на катание?

Другая туристка, которая каталась на сноуборде, рассказала, сколько потратила за один день на Драгобрате. За дневной скипас на подъемник "Чайка" она заплатила 1600 гривен, за снаряжение – 450 гривен, а за отель – 1100 гривен. Заметим, что в стоимость номера входили и завтраки, и ужины. С учетом других расходов, туристка потратила 3640 гривен за день.