Також треба звернути увагу на умови зберігання ліків: не брати "про запас" ті, що повинні зберігатися за низькими або стабільними температурами. Але найголовніше – убезпечити аптечку від дітей.
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З чого складається перелік
Лікарка жартома зазначає, що ліки "на всі випадки життя" треба брати хіба, якщо збираєтесь у мандри слідами Робінзона Крузо. За її словами, додатково треба перевірити терміни придатності препаратів.
Треба взяти із собою
- сонцезахисний крем, зі ступенем захисту не менше SPF 50;
- спрей від комарів (відповідно до віку дитини);
- крем або бальзам після укусів комарів (це можуть бути креми з цинком, "Псило Бальзам" або "Феністил гель");
- термометр електронний, контактний;
- жарознижувальні на основі ібупрофену ("Нурофен") і парацетамолу ("Панадол" або "Ефералган");
- сорбент ("Смекта" або "Атоксил" – 5 – 6 пакетиків);
- сольові розчини для відпоювання при розладі або блювоті ("Електроліт Humana" 5 – 6 пакетиків або "Регідрон");
- сольові розчини для промивання носа;
- аспіратор для носа (дітям раннього віку);
- судинозвужувальні краплі в ніс (порадьтеся з педіатром);
- протиалергічний засіб (за рекомендацією педіатра);
- антисептик, косметичні спонжі;
- лейкопластир звичайний і водонепроникний.⠀
Не варто брати із собою
- антибіотики (приймати без рекомендації лікаря не можна);
- сиропи від кашлю (без огляду лікаря – небезпечно);
- мазі на область грудної клітини (для розтирань від кашлю та нежитю). Вони можуть викликати спазм та погіршити самопочуття.