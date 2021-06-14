Также надо обратить внимание на условия хранения лекарств: не брать "про запас" те, которые должны храниться по низким или стабильными температурами. Но самое главное – обезопасить аптечку от детей.

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Из чего состоит перечень

Врач в шутку отмечает, что лекарства "на все случаи жизни" надо брать только в том случае, если собираетесь в путешествие по следам Робинзона Крузо. По ее словам, дополнительно нужно проверить сроки годности препаратов.

Надо взять с собой

  • солнцезащитный крем со степенью защиты не менее SPF 50;
  • спрей от комаров (в соответствии с возрастом ребенка);
  • крем или бальзам после укусов комаров (это могут быть кремы с цинком, "Псило Бальзам" или "Фенистил гель");
  • термометр электронный, контактный;
  • жаропонижающие на основе ибупрофена ( "Нурофен") и парацетамола ( "Панадол" или "Эффералган");
  • сорбент ( "Смекта" или "Атоксил" – 5 – 6 пакетиков);
  • солевые растворы для видпоювання при расстройстве или рвоте ( "Электролит Humana" 5 – 6 пакетиков или "Регидрон");
  • солевые растворы для промывания носа;
  • аспиратор для носа (детям раннего возраста);
  • сосудосуживающие капли в нос (посоветуйтесь с педиатром);
  • противоаллергическое средство (по рекомендации педиатра);
  • антисептик, косметические спонжи;
  • лейкопластырь обычный и водонепроницаемый. ⠀

Не стоит брать с собой

  • антибиотики (принимать без рекомендации врача нельзя);
  • сиропы от кашля (без осмотра врача – опасно);
  • мази на область грудной клетки (для растираний от кашля и насморка). Они могут вызвать спазм и ухудшить самочувствие.