Также надо обратить внимание на условия хранения лекарств: не брать "про запас" те, которые должны храниться по низким или стабильными температурами. Но самое главное – обезопасить аптечку от детей.

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Из чего состоит перечень

Врач в шутку отмечает, что лекарства "на все случаи жизни" надо брать только в том случае, если собираетесь в путешествие по следам Робинзона Крузо. По ее словам, дополнительно нужно проверить сроки годности препаратов.

Надо взять с собой

солнцезащитный крем со степенью защиты не менее SPF 50;

спрей от комаров (в соответствии с возрастом ребенка);

крем или бальзам после укусов комаров (это могут быть кремы с цинком, "Псило Бальзам" или "Фенистил гель");

термометр электронный, контактный;

жаропонижающие на основе ибупрофена ( "Нурофен") и парацетамола ( "Панадол" или "Эффералган");

сорбент ( "Смекта" или "Атоксил" – 5 – 6 пакетиков);

солевые растворы для видпоювання при расстройстве или рвоте ( "Электролит Humana" 5 – 6 пакетиков или "Регидрон");

солевые растворы для промывания носа;

аспиратор для носа (детям раннего возраста);

сосудосуживающие капли в нос (посоветуйтесь с педиатром);

противоаллергическое средство (по рекомендации педиатра);

антисептик, косметические спонжи;

лейкопластырь обычный и водонепроницаемый. ⠀

Не стоит брать с собой

антибиотики (принимать без рекомендации врача нельзя);

сиропы от кашля (без осмотра врача – опасно);

мази на область грудной клетки (для растираний от кашля и насморка). Они могут вызвать спазм и ухудшить самочувствие.

Обратите внимание! Эти рекомендации являются общими, но не стоит посоветоваться с семейным врачом или педиатром, что необходимо именно вам и вашему ребенку. Самолечение вредно для вашего здоровья.