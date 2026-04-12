Найконфліктніше й водночас найпривабливіше місто на всій планеті: що варто знати про Єрусалим
- Єрусалим є духовним центром трьох найбільших авраамічних релігій і має багатовікову історію завоювань та відновлень.
- Старе місто Єрусалиму поділене на чотири квартали й містить ключові святині, такі як Стіна Плачу та Храм Гробу Господнього.
Це одне з найдавніших міст у світі та духовний центр трьох найбільших авраамічних релігій. А ще, мабуть, найбільш геополітично складне місто на планеті.
Мовиться про Єрусалим – одну з найпотужніших туристичних точок тяжіння Близького Сходу. За матеріалами енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.
Єрусалим: що варто знати туристу перед візитом до міста трьох релігій у 2026 році?
Єрусалим розташований на плато в Юдейських горах, між Середземним і Мертвим морями. З усіх боків він оточений долинами, і ці природні межі визначали розвиток міста впродовж тисячоліть. Населення Єрусалима на 2026 рік оцінюють у понад мільйон людей, тобто він поступається в Ізраїлі лише Тель-Авіва.
Перші поселення на місці сучасного Єрусалима датовані приблизно 3000 роком до нашої ери, а перші писемні згадки знаходили у єгипетських текстах близько 2000 року до нашої ери. У X столітті до нашої ери цар Давид зробив Єрусалим столицею єврейського царства, а його син Соломон звів Перший Храм – відтоді місто стало сакральним центром юдаїзму.
За три тисячоліття Єрусалим багато разів завойовували – ассирійці, вавилоняни, перси, македонці, римляни, араби, хрестоносці й османи, а потім ще й британці. Усі вони залишали свій архітектурний і культурний слід. Повноцінне відновлення незалежності Ізраїлю сталося лише у 1948 році, а повний контроль над усім Єрусалимом повернувся аж у 1967 році після Шестиденної війни (хоча статус Східного Єрусалима досі незрозумілий).
Серце Єрусалима – Старе місто площею лише 0,9 квадратного кілометра, оточене мурами XVI століття, зведеними за османського султана Сулеймана Пишного. Всередині воно поділене на 4 квартали – Мусульманський, Єврейський, Християнський та Вірменський. Головні святині відповідно сконцентровані на невеликій ділянці.
Це Стіна Плачу – найсвятіше місце для євреїв та єдиний уцілілий фрагмент підпірної стіни Другого Храму (відкрита для всіх охочих цілодобово). Далі й безпосередньо над нею – Храмова гора з мечеттю Аль-Акса та Куполом Скелі, третьою найсвятішою локацією в ісламі. А за кілька хвилин пішки – Храм Гробу Господнього, де християнська традиція локалізує місце розп'яття й поховання Ісуса Христа.
Що цікаво, Єрусалим – це не лише те, що видно на поверхні, адже під його вулицями приховане справжнє підземне місто. Тунелі Стіни Плачу, до прикладу, тягнуться на 488 метрів уздовж повної довжини підпірної стіни Храму. З них над землею залишилося лише близько 60 метрів, решта – під будівлями Мусульманського кварталу. Тунелі проклали за царя Ірода ще у 19 році до нашої ери, як пише thetravel.com, а відкриті для туристів вони у 1996 році.
Важливо розуміти, що навіть попри постійну геополітичну напругу Єрусалим залишається одним із найвідвідуваніших міст Близького Сходу. Туристи можуть обійти більшість ключових пам'яток Старого міста пішки за день. Найкращий час для відвідування – весна та осінь (влітку досить спекотно, а взимку дощі та відносно прохолодно). Також врахуйте, що у п'ятницю ввечері й суботу значна частина міста живе у режимі Шабату – крамниці й ресторани у єврейських кварталах закриті.
Які ще туристичні локації Ізраїлю варто відвідати?
Мертве море. Вода тут настільки щільна й солона, що виживають лише бактерії – риби гинуть, якщо запливають з Йордану. А от людське тіло лише виштовхується на поверхню. Поряд збереглися фортеця Масада та печери Кумран зі знаменитими сувоями.
Вифлеєм. Традиційно вважають, що Ісус Христос народився у локації з такою назвою, але є дискусії щодо того, мовиться про відоме місто поблизу Єрусалима чи маленьке село у Галілеї. Хай там як, а туристам буде цікаво відвідати обидва поселення.
