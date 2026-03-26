Це скандинавське місто називають Північною Венецією – і ось 5 причин його відвідати
- Стокгольм розташований на 14 островах, з'єднаних 57 мостами, тож недарма його називають Північною Венецією.
- Головні туристичні місця – середньовічний Гамла Стан, музей Ваза з кораблем XVII століття, музей ABBA та Скансен.
Столиця Швеції заслужила народну назву Північна Венеція. Адже вона розкинулася на 14 островах, де озеро Меларен зустрічається з Балтійським морем.
Мовиться про Стокгольм, що фактично стоїть на воді та вкритий в'яззю з 57 мостів. За матеріалами visitstockholm.com розповідаємо про принади цього міста докладніше.
Дивіться також Україна зіграє зі Швецією у Валенсії: що слід встигнути побачити у місті до та після поєдинку
Скансен, корабель XVII століття і музей ABBA: чи можна не закохатись у Стокгольм?
Навколо Стокгольма – архіпелаг із понад 30 тисяч островів, острівців і скель, а саме місто стоїть на 14, як зазначає nationalgeographic.com. Вода – це не просто тло, а сама суть столиці Швеції. Навряд чи вдасться не закохатися у неї з перших же відвідин, і на це є щонайменше 5 причин.
Гамла Стан, "Старе місто" – середньовічне серце Стокгольма. Це острів із вузькими мощеними вуличками, барвистими фасадами й будівлями, датованими XIII століттям. Тут розташований Королівський палац, одна з найбільших резиденцій монархів у світі, де щодня проходить знаменита церемонія зміни варти. А центральна площа Стурторьєт – одна з найфотогенічніших у Скандинавії.
Музей Ваза (Vasamuseet) і корабель-привид XVII століття. Це найвідвідуваніший музей Скандинавії, і його головний експонат – військовий корабель "Ваза", що затонув у 1628 році за першого ж виходу в море, а підняли його у 1961 році. Після 333 років перебування на морському дні збереженість корабля вражає – 98% оригінальних конструкцій у цілком доброму стані.
Музей ABBA. На острові Дьюрґорден розташований ABBA The Museum – інтерактивна виставка, де можна виступити разом із голограмами учасників гурту, приміряти їхні костюми й побачити золоті платівки та оригінальні реквізити. Туристам варто бронювати квитки дуже наперед – черги тут цілий рік.
Стокгольм – місто на 14 островах, і ось що там є : дивіться відео januslog
Скансен – перший у світі музей просто неба. Його відкрили у 1891 році, на території відтворена мініатюрна Швеція – традиційні ферми, млини, майстерні та зоопарк із північними тваринами, як-от вовками, лосями, ведмедями й росомахами.
Архіпелаг і скрізь вода скрізь. Так, вода пронизує місто – третину площі займають водойми. Також Стокгольм – єдина європейська столиця, де можна за 30 хвилин на громадському транспорті дістатися від забудованого історичного центру до незайманої природи незаселених островів. Улітку тут курсують сотні поромів і каяків, узимку – криголами.
Які ще цікаві туристичні міста Європи варто відвідати у 2026 році?
Порту експерти часто називають містом номер один для подорожі у 2026 році. Ця португальська перлина ідеально поєднує міське життя та відпочинок на морському узбережжі, і при цьому значно доступніша за перенаселений Лісабон.
А проте п'ятий рік поспіль очолює рейтинг найкращих міст для подорожей у світі інше місто – Париж. Французька столиця приваблює туристів унікальною атмосферою, культурною спадщиною, гастрономією та яскравими подіями.
