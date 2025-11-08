Мовиться про Сульовські скелі у Жилінському краї, між містами Жиліна та Битча. 24 Канал із посиланням на Slovakia.Travel розповість про них докладніше.

Де знайти незабутні Сульовські скелі – прихований скарб Словаччини?

Сульовські скелі (Súľovské skaly) є частиною національного природного заповідника й утворюють химерний гірський масив з фантастичними формами. Вони виникли приблизно у палеогені, понад 30 мільйонів років тому.

Як зазначає CHKO Strážovské vrchy, це найстарший природний заповідник, з 1929 року. А формували його впродовж мільйонів років дощ, вітер, мороз та геологічні процеси, у підсумку подарувавши нам витвір мистецтва природи – скельні вежі, голки та ворота, які збуджують людську уяву.

Скельний комплекс загалом тягнеться приблизно на 5 кілометрів. У путівниках можна зустріти інформацію, що найвищі вершини Сульовських скель – це Борода у 816 метрів та Рогач у 802.

Тут прокладені популярні пішохідні маршрути з відвідуванням руїн Сульовського замку, розташованого на скелях, що був оборонною фортецею у XV – XVIII століттях. Замок зруйнований землетрусом 1858 року, але залишилися мальовничі руїни, з яких відкривається неймовірний панорамний вид на регіон.​

Ось який вигляд мають словацькі Сульовські скелі: дивіться відео suffos.5621

Туристам доступні й скелелазні та велосипедні траси. Також скелі славляться чистотою природи, тут зберігається унікальна флора – понад 950 видів рослин, зокрема рідкісні орхідеї – і багата фауна, як-от сови чи кажани. А ще тут знаходили залишки кісток печерних ведмедів і левів.

Сульовські скелі розташовані поблизу села Сульов-Градна, куди легко дістатися авто або залізницею. Для подорожей радять весну, літо, навіть осінь, коли тут найкраща видимість і доступні стежки.

