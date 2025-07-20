Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на тікток акаунт @marodej.
Дивіться також Не Морське око: шалено красиве озеро в Карпатах біля України
Де розташоване Шутове озеро?
Озеро розташоване поруч із селом Шутово (Šútovo), в околицях міста Мартін, неподалік від Національного парку Мала Фатра. Це регіон північної Словаччини, відомий своїми горами, лісами та мальовничими стежками.
Відстань:
- від Братислави – 230 кілометрів (приблизно 3 години машиною),
- від Жиліни – лише 30 кілометрів.
Шутове озеро – це колишній кар'єр, затоплений природним шляхом. Завдяки чистій джерельній воді воно має характерний бірюзовий колір, який нагадує пляжі Хорватії. Його глибина – до 15 метрів, тому вода навіть у спеку залишається освіжаючою. У водоймі не дозволяється використання моторних човнів, тому вода залишається кришталево чистою.
Важливо! Вхід на озеро безкоштовний. Там жодної платної інфраструктури, усе максимально природно.
Шутове озеро у Словаччині: дивіться відео
Чи є пляжі й зручності?
- Озеро оточене піщаним і гальковим берегом, зручним для лежаків і пледів.
- Є кілька неформальних паркувальних місць поруч, а також мобільні фудтраки влітку.
- Немає офіційного сервісу, тому варто брати з собою все необхідне: воду, парасольку від сонця, сміттєві пакети.
Об'єднайте вікенд: спочатку підйом у гори, потім – купання в Шутовому озері, а ввечері – вечеря у місцевій корчмі. Це буде один із найатмосферніших вихідних вашого літа.
Раніше ми писали про те, на яких пляжах відпочити в Одесі. Зверніть увагу на пляж "Скелі". На цій локації відпочивальників чекає м'який пісочок та скелі, які стирчать з берега та води.