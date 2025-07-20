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Де розташоване Шутове озеро?

Озеро розташоване поруч із селом Шутово (Šútovo), в околицях міста Мартін, неподалік від Національного парку Мала Фатра. Це регіон північної Словаччини, відомий своїми горами, лісами та мальовничими стежками.

Відстань:

від Братислави – 230 кілометрів (приблизно 3 години машиною),

від Жиліни – лише 30 кілометрів.

Шутове озеро – це колишній кар'єр, затоплений природним шляхом. Завдяки чистій джерельній воді воно має характерний бірюзовий колір, який нагадує пляжі Хорватії. Його глибина – до 15 метрів, тому вода навіть у спеку залишається освіжаючою. У водоймі не дозволяється використання моторних човнів, тому вода залишається кришталево чистою.

Важливо! Вхід на озеро безкоштовний. Там жодної платної інфраструктури, усе максимально природно.

Шутове озеро у Словаччині: дивіться відео

Чи є пляжі й зручності?

Озеро оточене піщаним і гальковим берегом, зручним для лежаків і пледів.

Є кілька неформальних паркувальних місць поруч, а також мобільні фудтраки влітку.

Немає офіційного сервісу, тому варто брати з собою все необхідне: воду, парасольку від сонця, сміттєві пакети.

Об'єднайте вікенд: спочатку підйом у гори, потім – купання в Шутовому озері, а ввечері – вечеря у місцевій корчмі. Це буде один із найатмосферніших вихідних вашого літа.

Раніше ми писали про те, на яких пляжах відпочити в Одесі. Зверніть увагу на пляж "Скелі". На цій локації відпочивальників чекає м'який пісочок та скелі, які стирчать з берега та води.