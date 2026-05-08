Де народився Сергій Танчинець з "Без обмежень" і що там подивитися туристу

Це невелике, але надзвичайно самобутнє місто на Закарпатті подарувало Україні одного з найвідоміших рок-співаків. Мовиться про Сергія Танчинця, фронтмена й продюсера гурту "Без обмежень".

А рідне для нього місто – це, звісно, Мукачево. Завдяки матеріалам visitukraine.today і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Що відомо про Сергія Танчинця та яке місто для нього рідне?

Сергій Танчинець народився 8 травня 1982 року у місті Мукачево Закарпатської області, як зазначає viva.ua. Його мама працювала кіномеханіком, а батько інженером.

Родина не мала стосунку до шоубізнесу, однак майбутнього музиканта змалку оточувало творче середовище. Сам артист ніколи не забуває, що є уродженцем Мукачева, та регулярно його відвідує.

Мукачево, звісно – особливе місто для мене, бо це рідна земля і тут надзвичайно приємно виступати,

– розповідав у розмові з varosh.com.ua Танчинець.

Гурт "Без обмежень", фронтменом і продюсером якого є Сергій Танчинець, засновували у 1999 році. Майже 20 років тривав шлях до широкого визнання, а переломним став 2016 після виступів на "X-факторі". У 2019 році пісня "Зорі запалали" набрала понад 30 мільйонів переглядів на ютубі за місяць.

У 2020 Танчинець здобув звання заслуженого артиста України. А початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 музикант вступив до Мукачівського батальйону ТрО та разом з гуртом зібрав на підтримку ЗСУ десятки мільйонів гривень.

Мукачево: які топові локації для туриста у 2026 році пропонує це місто?

У туристичних посібниках часто пишуть, що Ужгород – серце Закарпаття, а Мукачево – його душа. Це мальовниче місто лежить на берегах річки Латориця серед гір, і є там одна домінанта – середньовічний замок Паланок на вулканічній горі у 68 метрів.

Саме навколо цієї фортеці фактично й розбудовували місто впродовж сторіч. Сучасні стіни замку датують XIV – XVII століттями, але "Угорська хроніка" вказує, що вже у XI столітті тут існували укріплення – у 1086 році їх намарно намагалися взяти половці.

Князь Федір Коріятович, який пізніше володів замком, значно розбудував фортецю. А ще наказав вирубати у скелі 85-метровий колодязь, що, до слова, зберігся донині. Щороку замок Паланок приймає десятки тисяч гостей, що свідчить про його незмінну туристичну привабливість.

Сьогодні це відреставрована середньовічна фортеця з залами історії та етнографії, картинною галереєю, унікальною колекцією іконопису тощо. Є тут і камера катувань, і пивниця Ракоці, і дегустаційний зал закарпатського вина. А з тераси відкривається панорамний краєвид на місто та карпатські передгір'я.

Справді, окрім замку, у Мукачево красивий центр з атмосферною архітектурою та закарпатськими гастрономічними традиціями. А чимала кількість гостинних виноробень і угорсько-український колорит регіону робить кожну поїздку сюди особливим досвідом.

Мукачево – це місто, яке навіть проїздом неможливо просто проїхати. Бо воно прекрасне,

– влучно написала у фейсбуці фахівчиня з туризму Наталія Лозовська.

Рекомендація редакції: від Мукачева до Ужгорода – всього менш як 50 кілометрів, тож їх можна поєднати в одноденний маршрут разом, а якщо на вікенд, то навіть разом із замком Сент-Міклош у Чинадійові та чудовим аквапарком "Карпатія" у тому само Мукачеві.

Які ще цікаві туристичні магніти Закарпатської області варто побачити у 2026 році?

Чи знали ви, що Рахів на Закарпатті є найвисокогірнішим містом та районним центром України? Його вулиці розкидані на висотах від 400 до 1200 метрів над рівнем моря. А неподалік, у селі Ділове, стоїть ще й знак, що засвідчує розташування географічного центру Європи з 1887 року.

Неодмінною точкою маршруту туриста у регіоні є Ужгородський замок, який будували та перебудовували впродовж X – XVII століть. А ще одразу біля замку розташований скансен – музей народної архітектури просто неба, де зібрані автентичні дерев'яні хати, церкви та млини з різних куточків Закарпаття.