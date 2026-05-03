Такі тварини там не мешкають, але збиратися не припиняйте – адже реальний Мадагаскар насправді набагато цікавіший. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про все це докладніше.

Що варто знати про справжній Мадагаскар перед поїздкою на цей дивовижний острів?

Мадагаскар – четвертий за площею острів у світі після Гренландії, Нової Гвінеї та Борнео. Площа його – близько 587 тисяч квадратних кілометрів, тобто острів більший, ніж Франція, і трохи менший, ніж Україна. А розташований він в Індійському океані за 400 кілометрів від східного узбережжя Африки.

Особливість цього помітного на глобусі клаптя суші в тім, що він відокремився від суперконтиненту Гондвана близько 180 мільйонів років тому. І відтоді розвивався самостійно, майже геть не зазнаючи жоднісіньких зовнішніх упливів.

Географія там різноманітна. На сході лежать вологі тропічні ліси, на заході – сухі листяні ліси та савани, у центрі є гірське плато у 800 – 1500 метрів, а на півдні – напівпосушливі "колючі ліси" з унікальною для Землі рослинністю. Найвища точка країни – гора Марумукутру у 2876 метрів над рівнем моря.

Історія Мадагаскару має свої "фішки". Заселили острів відносно пізно за людськими мірками – десь 2000 років тому, а перші люди прийшли з Борнео – так, це аж там, де Малайзія. Власне, малагасійська мова там державна – поруч із французькою, хоча Мадагаскар був колонією Франції недовго, всього 64 роки.

Перед цим, що цікаво, у XVIII – XIX столітті острів об'єднала малагасійська держава Імерина під правлінням королів і королев із династії Меріна. Загалом культура острова поєднує європейські, африканські, азійські та арабські впливи.

Та головна особливість його – це біорізноманіття. Реальний Мадагаскар перевершує будь-який мультфільм, адже тут понад 90% дикої природи є ендемічною, тобто не існує більше ніде на Землі. Левів, зебр, жирафів, бегемотів і пінгвінів тут ніколи не було і немає, зате є понад 100 видів лемурів, від найменшого примата у світі мишачого лемура до найбільшого – індрі (або бабакото).

З восьми відомих видів баобабів у світі шість є ендемічними саме для Мадагаскару, і деяким деревам понад 800 років. Також тут живе фосса – ендемічний хижак, схожий одночасно на кота і мангуста. А ще майже 100 видів хамелеонів, тобто близько половини всіх хамелеонів планети, і, звісно, священні зебу.

Як пише портал madagascar-tourisme.com, бики зебу – це символ усіх цінностей малагасійської культури. Вони супроводжують місцевих усе життя: у шкіри загортають дітей, дорослі разом із зебу обробляють рисові поля, а черепами й рогами прикрашають могили.

До слова, населення Мадагаскару на 2026 рік оцінюють у приблизно 33 мільйони людей. На жаль, зараз це одна з найбідніших країн світу, що заважає використовувати її туристичні скарби за всім їхнім потенціалом. Але люди дуже гостинні та завжди раді кожному відвідувачу.

Щодо туристичних магнітів, які зазвичай радять як must visit, то їх список довгий. Виокремимо лише 5 найцікавіших:

Цингі-де-Бемарага у західній частині острова. Це масив карстових вапнякових шпилів до 100 метрів заввишки з каньйонами, підземними річками й лісами всередині. У цьому заповіднику живуть щонайменше 42 види ссавців, з яких 35 є ендемічними.

Алея баобабів поблизу Морондави. Це найбільш фотографована локація острова – ціла вулиця з велетенських дерев, які схожі на перевернуті, підсвічена на світанку та заході сонця. Саме їхні силуети стали неофіційним символом Мадагаскару.

Національний парк Ранумафана. Це тропічні ліси з 13 видами лемурів, понад 100 видами птахів і 55 видами жаб серед густих гір. А ще там є гарячі джерела, у яких можна розслабитися після тривалого хайкінгу джунглями.

Острів Нусі-Бе на північному заході. Тут туристи відчують милоту головного пляжного курорту Мадагаскару, пізнавши місцеві коралові рифи, дайвінг та спостереження за горбатими китами з липня по вересень. Додаємо до цього плавання з гігантськими морськими черепахами на сусідньому острові Нусі-Сакатія.

І як не згадати про місто Антананаріву, яке місцеві називають Тана. Це столиця країни з королівським палацом на високому пагорбі Аналаманга. І неподалік від неї – Амбохіманга, священне місце для малагасійців, колишня резиденція королів із могутньою фортецею.

Які ще туристичні магніти Африки варто відвідати кожному?

Популярним туристичним напрямком, і недарма, є Занзібар. Окрім теплого Індійського океану, тут багато інших цікавинок. До прикладу, у старій частині острова, місті Стоун Таун, поряд із султанськими палацами та мечетями є музей Фредді Мерк'юрі – адже легендарний вокаліст Queen народився саме тут у 1946 році.

Також цікавим є Фес у Марокко. Його називають найстаршим із чотирьох "імператорських міст" країни, а медина тут (старе місто) визнана ЮНЕСКО найкраще збереженою середньовічною міською тканиною у світі – тут понад 9000 вулиць і жодної машини, а єдиний спосіб орієнтуватися – місцевий гід.