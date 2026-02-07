Де у Львові жила людина, яку ненавиділи найбільше

Ця людина у середньовічних містах часто була незамінною, але глибоко зневаженою. Адже вона виконувала страти та іноді вдавалася до тортур.

Був кат і у старому Львові. А де саме він мешкав, розповімо докладніше з посиланням на photo-lviv.in.ua.

Де у середньовічному Львові мешкав кат?

Міський кат у середньовічному Львові був однією з найнеоднозначніших постатей. З одного боку, вважалося, що його робота важлива, з іншого – він все-таки відбирав життя.

Ще один нюанс, про який мало хто знає – на ката покладали й інший важливий обов'язок. Він був головним санітаром міста, тобто відповідав за чистоту вулиць, роботу двірників та відведення нечистот.

Першим відомим прихистком львівського ката була вежа Токарів і Линників (канатників), що прилягає до міського Арсеналу з північно-західного боку. Цю вежу почали будувати наприкінці XIV століття, а на повну висоту звели у 1430 році.

Саме у цій вежі міський кат жив, причім разом із помічником і родиною. І одночасно це було його "робочим місцем" – тут відбувалися допити та катування.

На початку XVII століття кат мав конфлікт з єврейською громадою. І тоді міська комісія дійшла висновку, що заворушення і кровопролиття – геть зайві події, тому переселила "пана Малодоброго", як називали тоді ката, до однієї з брам міста.

Найімовірніше, мовилося про Галицьку браму. До її стіни прибудували приміщення для тортур, де кат і мешкав. Зручно, адже поруч стояла в'язниця.

Сьогодні на вулиці Підвальній, 5, де колись було помешкання ката, розташована "Реберня". Вулицю, зауважимо, назвали не через підвали, а саме через оборонні мури – вали, що проходили тут у середньовіччі. Під вулицею збереглися й підземелля.

Історичний район біля Арсеналу загалом зберігає атмосферу старого Львова. Сучасний центр міста, куди зараховують і Підвальну, формувався якраз наприкінці XIV – на початку XV століття, тоді будували знамениті львівські пам'ятки – площу Ринок та Ратушу.

До слова, львівські легенди розповідають про примару ката, пише we.org.ua, який живе у будівлі Ратуші. Він, мовляв, вже яку сотню років не може розшукати власні руки, які відрубали на його ж необачне прохання – надто багато на них було крові.

