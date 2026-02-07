Де у Львові жила людина, яку ненавиділи найбільше
- У середньовічному Львові кат мешкав у вежі Токарів і Линників, що прилягає до міського Арсеналу, де він також виконував свої обов'язки.
- На початку XVII століття після конфлікту з єврейською громадою ката переселили до Галицької брами, де розмістили приміщення для тортур поруч із в'язницею.
Ця людина у середньовічних містах часто була незамінною, але глибоко зневаженою. Адже вона виконувала страти та іноді вдавалася до тортур.
Був кат і у старому Львові. А де саме він мешкав, розповімо докладніше з посиланням на photo-lviv.in.ua.
Де у середньовічному Львові мешкав кат?
Міський кат у середньовічному Львові був однією з найнеоднозначніших постатей. З одного боку, вважалося, що його робота важлива, з іншого – він все-таки відбирав життя.
Ще один нюанс, про який мало хто знає – на ката покладали й інший важливий обов'язок. Він був головним санітаром міста, тобто відповідав за чистоту вулиць, роботу двірників та відведення нечистот.
Першим відомим прихистком львівського ката була вежа Токарів і Линників (канатників), що прилягає до міського Арсеналу з північно-західного боку. Цю вежу почали будувати наприкінці XIV століття, а на повну висоту звели у 1430 році.
Саме у цій вежі міський кат жив, причім разом із помічником і родиною. І одночасно це було його "робочим місцем" – тут відбувалися допити та катування.
На початку XVII століття кат мав конфлікт з єврейською громадою. І тоді міська комісія дійшла висновку, що заворушення і кровопролиття – геть зайві події, тому переселила "пана Малодоброго", як називали тоді ката, до однієї з брам міста.
Найімовірніше, мовилося про Галицьку браму. До її стіни прибудували приміщення для тортур, де кат і мешкав. Зручно, адже поруч стояла в'язниця.
Вежа біля Арсеналу на Підвальній була домом для ката: дивіться відео nasty25sia
Сьогодні на вулиці Підвальній, 5, де колись було помешкання ката, розташована "Реберня". Вулицю, зауважимо, назвали не через підвали, а саме через оборонні мури – вали, що проходили тут у середньовіччі. Під вулицею збереглися й підземелля.
Історичний район біля Арсеналу загалом зберігає атмосферу старого Львова. Сучасний центр міста, куди зараховують і Підвальну, формувався якраз наприкінці XIV – на початку XV століття, тоді будували знамениті львівські пам'ятки – площу Ринок та Ратушу.
До слова, львівські легенди розповідають про примару ката, пише we.org.ua, який живе у будівлі Ратуші. Він, мовляв, вже яку сотню років не може розшукати власні руки, які відрубали на його ж необачне прохання – надто багато на них було крові.
Які ще неординарні туристичні магніти Львова варто відвідати?
Кафе "Кальмар" на Володимира Великого. Воно працює вже кілька десятиліть, зберігаючи атмосферу радянської їдальні та принципово низькі ціни.
Вулиця Ставропігійська. А це найкоротша вулиця у Львові, що тягнеться від площі Ринок та всього на 70 метрів. І кожен будинок на цій вуличці – цікава пам'ятка.
