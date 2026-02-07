Где во Львове жил человек, которого ненавидели больше всего

Этот человек в средневековых городах часто был незаменимым, но глубоко презираемым. Ведь он исполнял казни и иногда прибегал к пыткам.

Был палач и в старом Львове. А где именно он жил, расскажем подробнее со ссылкой на photo-lviv.in.ua.

Смотрите также Не в Праге: где родился Леопольд фон Захер-Мазох и что посмотреть в его родном городе

Где в средневековом Львове жил палач?

Городской палач в средневековом Львове был одной из самых неоднозначных фигур. С одной стороны, считалось, что его работа важна, с другой – он все-таки отбирал жизни.

Еще один нюанс, о котором мало кто знает – на палача возлагали и другую важную обязанность. Он был главным санитаром города, то есть отвечал за чистоту улиц, работу дворников и отвод нечистот.

Первым известным убежищем львовского палача была башня Токарей и Линников (канатчиков), прилегающая к городскому Арсеналу с северо-западной стороны. Эту башню начали строить в конце XIV века, а на полную высоту возвели в 1430 году.

Именно в этой башне городской палач жил, причем вместе с помощником и семьей. И одновременно это было его "рабочим местом" – здесь проводились допросы и пытки.

В начале XVII века палач имел конфликт с еврейской общиной. И тогда городская комиссия пришла к выводу, что беспорядки и кровопролитие – совершенно лишние события, поэтому переселила "пана Малодоброго", как называли тогда палача, к одним из ворот города.

Вероятнее всего, речь шла о Галицких воротах. Там к стене пристроили помещение для пыток, где палач и жил. Удобно, ведь рядом стояла тюрьма.

Башня возле Арсенала на Подвальной была домом для палача: смотрите видео nasty25sia

Сегодня на улице Подвальной, 5, где когда-то было жилье палача, расположена "Реберня". Улицу, заметим, назвали не из-за подвалов, а именно из-за оборонительных стен – валов, проходивших здесь в средневековье. Под улицей сохранились и подземелья.

Исторический район возле Арсенала в целом сохраняет атмосферу старого Львова. Современный центр города, куда причисляют и Подвальную, формировался как раз в конце XIV – начале XV века, тогда строили знаменитые львовские достопримечательности – площадь Рынок и Ратушу.

К слову, львовские легенды рассказывают о призраке палача, пишет we.org.ua, который живет в здании Ратуши. Он, мол, уже которую сотню лет не может разыскать собственные руки, которые отрубили по его же опрометчивой просьбе – слишком много на них было крови.

Какие еще неординарные туристические магниты Львова стоит посетить?