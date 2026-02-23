Тут народився Володимир Винниченко: 5 цікавих місць рідного міста цієї суперечливої постаті
- Володимир Винниченко народився у 1880 році в Єлисаветграді, тепер це Кропивницький, де його іменем названо педагогічний університет.
- Кропивницький відомий пам'ятками, такими як фортеця Святої Єлисавети, Преображенський собор, "Грецька церква", та театром імені Кропивницького.
Цей обласний центр у самому серці України подарував нам видатного письменника, драматурга та політика Володимира Винниченка. А ще там багато інших цікавинок, здатних вразити будь-якого туриста.
Мовиться, звісно, про Кропивницький. І з посиланням на IGotoWorld розповімо про нього докладніше.
У цьому місті виріс письменник Винниченко: що варто побачити у Кропивницькому?
Володимир Винниченко народився у 1880 році в Єлисаветграді, сьогодні це Кропивницький, як зазначає uinp.gov.ua. Будинок, де це сталося, не зберігся – він стояв на вулиці Солдатській неподалік від Інгулу і старої фортеці.
У місті назвали Центральноукраїнський державний педагогічний університет на честь Винниченка. А літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карого зберігає багато матеріалів і про цього земляка.
Володимир Винниченко – успішний митець, він написав понад сотню оповідань, понад 20 п'єс, філософські праці, ще й залишив помітну малярську спадщину. Та через свої соціалістичні політичні погляди й конфліктну урядову діяльність він залишається в історії України як неоднозначна постать.
Чим тішить туриста рідне місто Винниченка сьогодні? Головною історичною пам'яткою Кропивницького є фортеця Святої Єлисавети XVIII століття – її контури навіть лежать в основі герба міста. Кажуть, це єдина земляна фортеця, яка збереглася в Європі. Тут стоїть і меморіальний комплекс із похованнями воїнів, що загинули у Другій світовій, та алея на честь загиблих в АТО.
Варта уваги й церква Володимирської ікони Божої Матері, яку містяни називають "Грецькою церквою". Вона є пам'яткою архітектури 1812 року, а заснували храм грецькі купці. Цікаво, що у радянські часи ця церква була єдиною незакритою у місті. Тут зберігають ікони XVIII століття та метричні книги із записами з 1792 року.
Преображенський собор, збудований у 1787 році на кошти міщан та купців – ще одна визначна культова споруда міста, яка вражає монументальною архітектурою. Головний іконостас тут прикрашений позолотою та старовинними іконами.
Також Академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького на вулиці Архітектора Паученка, 4 є культурною перлиною міста, та ще й одним із найстаріших театрів України. Заснований 1882 року корифеєм української сцени Марком Кропивницьким, театр дарував людям виступи Марії Заньковецької, Миколи Садовського, ба й п'єси Володимира Винниченка неодноразово ставили тут за життя драматурга.
І як не згадати про Державний заповідник-музей "Хутір Надія". Він трохи за межами міста, але дуже цікавий – це садиба видатного українського письменника та драматурга Івана Карпенка-Карого, який називав її "оазисом у степу", родинне помістя Тобілевичів, що зберігає старі дуби, калинову алею, і майже 2 тисячі предметів родини.
Які ще місця варто побачити, де народилися відомі історичні постаті?
Нагуєвичі Львівської області – батьківщина Івана Франка. У Нагуєвичах діє Державний історико-культурний заповідник з батьківською садибою, відтвореною за нарисом "Моя вітцівська хата", літературно-меморіальним музеєм із 2000 експонатами, "Стежкою Франка" та "Галявиною казок".
Великі Сорочинці на Полтавщині – місце народження Миколи Гоголя. Тут розташована Спасо-Преображенська церква початку XVIII століття – один із найкращих зразків українського бароко з іконостасом на 130 ікон, де хрестили письменника, та Великосорочинський літературно-меморіальний музей Гоголя з 4 тисячами експонатів.
Часті питання
Яка історична пам'ятка є головною у Кропивницькому?
Головною історичною пам'яткою Кропивницького є фортеця Святої Єлисавети XVIII століття, її контури навіть лежать в основі герба міста.
Чим відоме місто Кропивницький у культурному аспекті?
Кропивницький відомий Академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Кропивницького, одним із найстаріших театрів України, заснованим у 1882 році Марком Кропивницьким.
Як Володимир Винниченко пов'язаний з Кропивницьким?
Кропивницький пов'язаний з письменником і політиком Володимиром Винниченком, адже той народився у місті. А ще з Іваном Карпенком-Карим, чиє родинне помістя розташоване трохи за межами міста.