Тут народився Володимир Винниченко: 5 цікавих місць рідного міста цієї суперечливої постаті

Цей обласний центр у самому серці України подарував нам видатного письменника, драматурга та політика Володимира Винниченка. А ще там багато інших цікавинок, здатних вразити будь-якого туриста.

Мовиться, звісно, про Кропивницький. І з посиланням на IGotoWorld розповімо про нього докладніше.

У цьому місті виріс письменник Винниченко: що варто побачити у Кропивницькому?

Володимир Винниченко народився у 1880 році в Єлисаветграді, сьогодні це Кропивницький, як зазначає uinp.gov.ua. Будинок, де це сталося, не зберігся – він стояв на вулиці Солдатській неподалік від Інгулу і старої фортеці.

У місті назвали Центральноукраїнський державний педагогічний університет на честь Винниченка. А літературно-меморіальний музей Івана Карпенка-Карого зберігає багато матеріалів і про цього земляка.

Володимир Винниченко – успішний митець, він написав понад сотню оповідань, понад 20 п'єс, філософські праці, ще й залишив помітну малярську спадщину. Та через свої соціалістичні політичні погляди й конфліктну урядову діяльність він залишається в історії України як неоднозначна постать.

Чим тішить туриста рідне місто Винниченка сьогодні? Головною історичною пам'яткою Кропивницького є фортеця Святої Єлисавети XVIII століття – її контури навіть лежать в основі герба міста. Кажуть, це єдина земляна фортеця, яка збереглася в Європі. Тут стоїть і меморіальний комплекс із похованнями воїнів, що загинули у Другій світовій, та алея на честь загиблих в АТО.

Варта уваги й церква Володимирської ікони Божої Матері, яку містяни називають "Грецькою церквою". Вона є пам'яткою архітектури 1812 року, а заснували храм грецькі купці. Цікаво, що у радянські часи ця церква була єдиною незакритою у місті. Тут зберігають ікони XVIII століття та метричні книги із записами з 1792 року.​

Преображенський собор, збудований у 1787 році на кошти міщан та купців – ще одна визначна культова споруда міста, яка вражає монументальною архітектурою. Головний іконостас тут прикрашений позолотою та старовинними іконами.

Також Академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького на вулиці Архітектора Паученка, 4 є культурною перлиною міста, та ще й одним із найстаріших театрів України. Заснований 1882 року корифеєм української сцени Марком Кропивницьким, театр дарував людям виступи Марії Заньковецької, Миколи Садовського, ба й п'єси Володимира Винниченка неодноразово ставили тут за життя драматурга.

І як не згадати про Державний заповідник-музей "Хутір Надія". Він трохи за межами міста, але дуже цікавий – це садиба видатного українського письменника та драматурга Івана Карпенка-Карого, який називав її "оазисом у степу", родинне помістя Тобілевичів, що зберігає старі дуби, калинову алею, і майже 2 тисячі предметів родини.​

