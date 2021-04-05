Небанальний Київ: що подивитися у столиці під час карантину

Пандемія – не привід відмовлятись від культурного та цікавого дозвілля. У Києві чимало місць, які можна відвідати й під час карантину.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку безпечних місць у столиці України. Мовиться про мурали, які доступні для туристів у будь-який момент.

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Художники з різних куточків світу дарують свої творіння Києву, чимало й українських художників, що перетворюють похмурі стіни на справжні яскраві витвори мистецтва.

Мурали Києва

Портрет героя "Небесної сотні" Сергія Нігояна

Нігоян загинув 22 січня 2014 року від поранення спричиненого свинцевою картеччю під час Революції Гідності.

Портрет з'явився на стіні будинку у центрі Києва влітку 2015 року. Автор – португальський художник Олександр Фарто ("Vhils"). Його графіті особливе тим, що не намальоване, а викарбуване. Замість фарби митець використовує будівельні інструменти, якими знімає шари старої штукатурки, оголюючи цегляну кладку.



Портрет Сергія Нігояна на стіні будинку у Києві / Фото: Instagram / @kyivmaps

Адреса: вул. Михайлівська, 22

"Дівчина у вишиванці"

Стінопис присвячений красі українських жінок у жовтні 2015 створив австралійський художник Гвідо Ван Хелтен. На величезному панно зображена дівчина, яка тримає у руках вишиванку. Стріт-арт займає стіну 16-поверхового будинку.



Мурал "Дівчина у вишиванці" / Фото: Facebook / Geo Leros

Адреса: вул. Лесі Українки, 36А

"Жар-птиця"

Яскравий птах став першою роботою художника з Маямі Ернесто Маран'є. Під час створення муралу у художника викрали фарби.



"Жар-птиця" на одному з будинків Києва / Фото: tsn.ua / Юлія Ніколаєва

Адреса: просп. Миколи Бажана, 5Е

"Відродження"

Авторами муралу на Андрієвському узвозі стали Олексій Кислов з України та Жульєн Маллан "Seth" з Франції. Він був створений у рамках "Французької весни", і зображає відродження країни. На 15-метровому "полотні" намальована дівчина-українка, яка символізує дух країни та має "космічну" зовнішність.



Мурал "Відродження" / Фото: Instagram / @ponka_anna

Адреса: вул. Боричів Тік, 33/6

"Гігантські ластівки"

Автором стінопису, де зображено величезних ластівок, які ніби трансформуються в інших тварин, став португальський художник Антоніо Коррея. Цікавим є те, що митці оснастили його кнопкою, що вмикає спрямоване освітлення, щоб у нічну годину ним також можна було насолодитися. Світло горить лише доки тиснуть на кнопку.



"Гігантські ластівки" у Києві / Фото: tsn.ua / Юлія Ніколаєва

Адреса: просп. Перемоги, 95

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"Маленька модниця"

На одній з п'ятиповерхівок Києва малеча співає у гребінець, примірявши на себе завеликі мамині туфлі. Автором муралу є український художник з Донбасу – Олександр Корбан.



Стінопис "Маленька модниця" / Фото: Instagram / @kutsenko_inna

Адреса: вул. Академіка Туполєва, 3

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві: