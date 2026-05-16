Де народився Олег Псюк – соліст Kalush Orchestra, який виграв Євробачення-2022

Коли у травні 2022 року Kalush Orchestra підняли над сценою Євробачення золотий мікрофон, мало хто за межами України міг показати Калуш на карті. Та тоді назва цього маленького міста прогриміла на весь світ.

У назві гурту воно фігурує не випадково – саме у Калуші народився соліст Олег Псюк. Але місто цікаве далеко не тільки цим, і з посиланням на kalush.eu ми розповімо про все докладніше.

Дивіться також Ярослав Осмомисл розбудував це місто на Прикарпатті: зараз воно – один із туристичних магнітів

Stefania від Kalush Orchestra облетіла весь світ: хто такий Олег Псюк?

Олег Псюк народився якраз 16 травня 1994 року у Калуші – у родині інженера-механіка та продавчині, як пише ukrlib.com.ua. Дитинство і юність його минули саме у цьому місті, там Олег навчався у школі, а потім і у політехнічному коледжі. Вищу освіту майбутній соліст Kalush Orchestra здобував у Львівському лісотехнічному університеті.

Шлях до музики був далеко не прямим. Псюк підробляв на будівництві – копав криниці, допомагав виготовляти колодязні кільця, пізніше працював на кондитерській фабриці та заводі. Але творчість була завжди з ним – перший реп-трек, натхненний репером зі США Емінемом, Олег написав у 15 років, і присвятив його класній керівниці.

Гурт Kalush Псюк заснував у 2019 році, у 2021 проєкт розширили й назву змінили на Kalush Orchestra. Співак настільки вдало поєднав хіп-хоп з українським фольклором, що у 2021 році журнал Forbes додав його до рейтингу "30 найперспективніших українців до 30 років" у категорії "Музика".

На піку популярності 14 травня 2022 року Kalush Orchestra виступили на сцені Євробачення у Турині з піснею Stefania – і здобули перемогу для України, третю в її історії. І дуже важливо, що після виступу Псюк звернувся до глядачів зі сцени з закликом допомогти Україні, Маріуполю та захисникам "Азовсталі".

Того ж року кубок переможців Євробачення-2022 продали на благодійному аукціоні Сергія Притули за 900 тисяч доларів, а знаменита панама Псюка пішла за 11 мільйонів гривень – усі на підтримку ЗСУ. З 2022 року Олег Псюк став і почесним громадянином Калуша.

Ця пісня – Stefania від Kalush Orchestra – принесла Україні перемогу на Євробаченні-2022: дивіться відео kalush.orchestra

Калуш на Прикарпатті: яка історія цього міста чим живе воно сьогодні?

Калуш – промислове місто в Івано-Франківській області, розташоване на річці Лімниця за 30 кілометрів на північ від Івано-Франківська. Перша документальна згадка про місто датована 1437 роком, з 1549 воно мало Магдебурзьке право, тобто стало значущим для Галичини.

Ратуша Калуша фактично є найдавнішим "документом" про статус міста. У різних варіантах ця будівля стояла у місті протягом 5 сторіч. Остання, кінця XIX століття, згоріла у 2013 році – але її остов залишається частиною міського пейзажу як мовчазний, але виразний символ часу.

Сьогодні у Калуші мешкають близько 63 тисяч людей. Свій день народження місто святкує щороку також у травні, як і Олег Псюк. А найбільше відоме воно передусім хімічною промисловістю, індустріальними парками та особливою зоною екологічної уваги – затопленим Домбровським кар'єром, відомим як "Калуське море".

Край славиться також унікальними старовинними ремеслами, зокрема всесвітньо відомим литтям церковних дзвонів родини Фельчинських. Давні традиції броварства та солеваріння, як розповідають на kalushcity.gov.ua, гармонійно доповнюють самобутній історичний та економічний статус сьогоднішнього Калуша.

Найцікавіші туристичні локації Калуша: дивіться відео Gaidamandruvaty

Не тільки Псюк чи хімзавод: яким є Калуш очима туриста?

У Калуші є офіційний туристичний маршрут, затверджений міською радою – "Старе місто Калуш". Він охоплює 25 об'єктів, і всі вони розташовані компактно, у пішій доступності. Серед найцікавіших:

Український народний дім 1907 – 1914 років на вулиці Шевченка. Це незвична споруда Г-подібної форми з конусною вежею посередині. Саме в його стінах одного разу виступав Іван Франко, про що нагадує меморіальна дошка.

Костел святого Валентина. Завершений у 1844 році кам'яний неоготичний храм у центрі міста. Пережив світові війни, радянське перетворення на спортзал, а за Незалежності повернений римо-католицькій парафії й відреставрований.

Церква Архистратига Михаїла 1910 – 1913 років. Це споруда, зведена у візантійському стилі на майдані Шептицького. Всередині – оригінальні поліхромні розписи 1936 – 1938 років, виконані групою знаних на той час львівських художників.

Дім родини Фельчинських . Це будівля початку XX століття на вулиці Бандери. Родина у 1808 році заснувала тут ливарню дзвонів, яка прославила Калуш далеко за межами Галичини.

Музей-садиба родини Івана Франка. Там жили нащадки письменника, а під музей у 1992 році дім передала дочка наймолодшого сина Франка. Тут зберігають фотоматеріали, родинне дерево, картини сина Тараса тощо.

Історико-краєзнавчий музей Калущини та артгалерея. Комплекс розташований у колишній будівлі єврейської громади 1930-х років. Тут є понад тисяча експонатів різних епох, а у двох залах – унікальна колекція живопису Петра Савчина.

Меморіальний музей "Калуська в'язниця" на Січинського. Його відкрили у 2013 році, щоб розповідав про жертв сталінських репресій на Калущині.

Калуш – велике місто. Тут є досить багато об’єктів культурної спадщини, молодіжних об’єктів. Дуже важливо, щоб і мешканці Калуша, і гості мали доступ до всіх видів послуг, зокрема й рекреації, відпочинку, дозвілля як культурного, так і туристичного,

– підсумував на vikna.if.ua кандидат історичних наук та представник Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

А які найважливіші туристичні магніти Прикарпаття має відвідати кожен турист?

Завітавши на Прикарпаття, просто неможливо не побувати у його серці – місті Івано-Франківськ. Після знаменитої "сотки" та парку Шевченка з озером поруч, подивіться на ще 5 тамтешніх локацій, з якими місто розкривається для туриста – це палац Потоцьких, вулиці Труша і Крушельницької, Музей мистецтв та "Бастіон".

А далі – звісно, Яремче та Скелі Довбуша. Саме там – найпопулярніший туристичний центр Карпат із водоспадом Пробій, гуцульськими базарами й різноманітними видами активного відпочинку. А також легендарні урвища, пов'язані з ватажком опришків Олексою Довбушем.