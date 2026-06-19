Ця мексиканська перлина разом із передмістям Сапопан прийматиме 4 матчі Мундіалю, та поруч із тим має ще чим здивувати своїх гостей. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чим вражають Сапопан та Estadio Akron у Гвадалахарі?

У Гвадалахарі, зокрема у великому передмісті Сапопан, розташована знаменита футбольна арена вартістю у кількасот мільйонів доларів – Estadio Akron. Вона здатна вмістити майже 50 000 шалених уболівальників. І там вже розгорілися перші серйозні пристрасті Мундіалю.

11 червня у групі А збірна Південної Кореї здобула у Сапопані надважливу перемогу над Чехією з рахунком 2:1. А уночі 19 червня за київським часом червня збірна Мексики прийняла тих самих корейців під шалений гуркіт трибун – і у цьому матчі господарі здобули перемогу 1:0.

Далі на 23 червня запланований поєдинок Колумбії проти Демократичної Республіки Конго, а завершить це свято суперматч Уругвай – Іспанія 26 червня. Ігри точно будуть наднапруженими – окрім національного престижу, на кону стоять і солідні фінансові виплати від ФІФА, яка встановила рекордний призовий фонд на Чемпіонат у 727 мільйонів доларів.

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Цікаво, що Estadio Akron на час турніру офіційно перейменований на Estadio Guadalajara. Архітектурне диво стадіону вражає – він скидається на справжній зелений вулкан, що виростає просто з пагорба, увінчаний білим дахом-мембраною.

Культурна програма та розваги для гостей Гвадалахари

Коли футбольні пристрасті вщухають, Гвадалахара розкриває свої обійми для туристів. Серцем фанатського життя стане Plaza de la Liberación в історичному центрі, де розгорнеться офіційний FIFA Fan Festival. Фан-зона вміщуватиме до 40 000 людей одночасно і працюватиме безплатно протягом усього турніру.

Поруч височіє величний Кафедральний собор Гвадалахари – архітектурний шедевр, що поєднує європейський шик із мексиканським колоритом. І обов'язково варто завітати до Hospicio Cabañas – колишнього сиротинця, а нині музею зі списку ЮНЕСКО, де стіни прикрашають приголомшливі фрески видатного мексиканського мураліста Хосе Клементе Ороско.

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За 20 хвилин від центру лежить колоритне ремісниче містечко Тлакепаке з брукованими вуличками, художніми галереями та найкращою керамікою. А якщо ви прагнете справжнього мексиканського духу, вирушайте на Plaza de los Mariachis, де під звуки гітар та труб можна скуштувати традиційну біррію (гостру тушковану козятину), торту аогаду (втоплений у гострому соусі сендвіч) та солодкий десерт херікайя.

І, звісно, не пропустіть шанс з'їздити до самого міста Текіла, розташованого за 60 кілометрів, щоб на власні очі побачити безкраї блакитні поля агави та продегустувати легендарний напій прямо на дистилерії.

Загалом, Гвадалахара під час Мундіалю 2026 року – це не просто про футбол, це вибухова суміш спортивного азарту, давніх традицій та гарячої мексиканської гостинності. До того ж Гвадалахару справедливо називають культурною столицею Мексики та офіційною батьківщиною всесвітньо відомої мексиканської народної музики маріачі.