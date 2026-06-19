Эта мексиканская жемчужина вместе с пригородом Сапопан примет 4 матча чемпионата мира по футболу, но при этом может еще кое-чем удивить своих гостей. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Чем впечатляют Сапопан и стадион "Эстадио Акрон" в Гвадалахаре?

В Гвадалахаре, в частности в крупном пригороде Сапопан, расположена знаменитая футбольная арена стоимостью в несколько сотен миллионов долларов – Estadio Akron. Она способна вместить почти 50 000 ярых болельщиков. И там уже разгорелись первые серьёзные страсти Мундиаля.

11 июня в группе А сборная Южной Кореи одержала в Сапопане важнейшую победу над Чехией со счётом 2:1. А ночью 19 июня по киевскому времени сборная Мексики приняла тех же корейцев под неистовый грохот трибун – и в этом матче хозяева одержали победу со счётом 1:0.

Далее на 23 июня запланирован поединок Колумбии против Демократической Республики Конго, а завершит этот праздник суперматч Уругвай – Испания 26 июня. Игры точно будут напряжёнными – помимо национального престижа, на кону стоят и солидные финансовые выплаты от ФИФА, которая установила рекордный призовой фонд чемпионата в 727 миллионов долларов.

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Интересно, что Estadio Akron на время турнира официально переименован в Estadio Guadalajara. Архитектурное чудо стадиона впечатляет – он напоминает настоящий зеленый вулкан, вырастающий прямо из холма, увенчанный белой крышей-мембраной.

Культурная программа и развлечения для гостей Гвадалахары

Когда футбольные страсти утихают, Гвадалахара раскрывает свои объятия для туристов. Сердцем фанатской жизни станет Plaza de la Liberación в историческом центре, где развернется официальный FIFA Fan Festival. Фан-зона сможет одновременно вместить до 40 000 человек и будет работать бесплатно на протяжении всего турнира.

Рядом возвышается величественный Кафедральный собор Гвадалахары – архитектурный шедевр, сочетающий европейский шик с мексиканским колоритом. И обязательно стоит посетить Hospicio Cabañas – бывший приют для сирот, а ныне музей, внесенный в список ЮНЕСКО, где стены украшают потрясающие фрески выдающегося мексиканского художника-муралиста Хосе Клементе Ороско.

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В 20 минутах езды от центра находится колоритный ремесленный городок Тлакепаке с мощеными улочками, художественными галереями и лучшей керамикой. А если вы жаждете настоящего мексиканского духа, отправляйтесь на Plaza de los Mariachis, где под звуки гитар и труб можно попробовать традиционную биррию (острую тушеную козлятину), торту аогаду (утопленный в остром соусе сэндвич) и сладкий десерт херикайя.

И, конечно же, не упустите шанс съездить в сам город Текила, расположенный в 60 километрах, чтобы воочию увидеть бескрайние голубые поля агавы и продегустировать легендарный напиток прямо на винокурне.

В общем, Гвадалахара во время Чемпионата мира 2026 года – это не просто о футболе, это взрывная смесь спортивного азарта, древних традиций и горячего мексиканского гостеприимства. К тому же Гвадалахару по праву называют культурной столицей Мексики и официальной родиной всемирно известной мексиканской народной музыки мариачи.