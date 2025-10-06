Де розташоване казино "Польмін" на Львівщині – зникла розкіш міжвоєнної епохи
- Казино "Польмін" у Дрогобичі збудоване у 1920-х роках для нафтової компанії Polmin. Воно стало місцем також розкішних прийомів та театральних вечорів.
- Будівля частково збереглася, але зазнала значних змін під час Другої світової війни та радянського періоду, залишки її колишньої величі можна побачити на старих листівках та фото.
Серед історичних загадок Львівщини впевнено займає своє місце казино "Польмін" у Дрогобичі. Свого роду архітектурний символ розкоші та модерну міжвоєнної епохи.
Що на сьогодні більше відомий у мережі як "якась занедбана будівля" біля вокзалу – а дарма, бо там досі красиво. Тож 24 Канал завдяки wikipedia розповість про неї докладніше.
Дивіться також На день у Дрогобич: куди піти, щоб відчути атмосферу міста
Де у Львівській області шукати легендарне казино міжвоєнної Галичини?
Ця будівля постала у середині 1920-х років на замовлення нафтової компанії Polmin, яка активно формувала свою інфраструктуру у регіоні. І от вона стала місцем елітних прийомів, театральних вечорів й бальних виступів, що відбивали на українських землях дух польської частини Галичини.
Як зазначає Туристично-інформаційний центр Дрогобича у фейсбуці, це все переросло у казино для працівників нафтопереробного заводу. Цікаво, що архітектором будинку є Ян Семкович, співавтор дрогобицької ратуші.
Отже, казино "Польмін" стало серцем цілої автономної колонії біля заводу, де поряд функціонували школа, стадіон, басейн і лікарня. Головна будівля вирізнялася стилями функціонального модерну та артдеко, великим банкетним залом і терасою зі скляними дверима, а інтер'єри прикрашали розкішні люстри та мармурові портали.
На жаль, у роки Другої світової війни та радянського періоду частини будівлі перебудували, ще більше втратили. На сьогодні "Польмін" зберігся лише фрагментарно, а його колишню велич можна побачити на старих листівках, світлинах чи в архітектурних розвідках.
Такий тепер має вигляд будівля колишнього Польмінівського казино у Дрогобичі / Дивіться фото _visit_ukraine_
До слова, у коментарях до допису вище зазначили, що у дверях колишнього казино є величезна щілина. Тож можна зазирнути всередину, а там непогано зберігся автентичний інтер'єр. Тільки підходити до будинку слід обережно – він все ж аварійний.
Які ще цікаві та неординарні туристичні магніти Львівщини варто побачити?
Скелі Тустань. Це унікальний наскельний оборонний комплекс IX – XVI соліть, що не має аналогів у Європі. Фортеця виконувала роль і митного пункту між Карпатами, Галичиною й Заходом. Сьогодні тут – державний історико-культурний заповідник.
Чортів камінь. У селищі Підкамінь є природна пам'ятка 16 метрів заввишки, яку вважають місцем сили з неймовірною енергетикою. Каменю понад 15 мільйонів років, біля нього знаходять сліди язичницьких культів і поховань.
Часті питання
Що таке "Польмін" і яку роль він відігравав у міжвоєнний період?
"Польмін" – це будівля середини 1920-х років, збудована на замовлення нафтової компанії Polmin. Вона стала місцем елітних прийомів, театральних вечорів і бальних виступів, а також казино для працівників заводу.
Які архітектурні стилі використані в будівлі "Польмін"?
Будівля "Польмін" вирізнялася стилями функціонального модерну та артдеко. Вона мала великий банкетний зал і терасу зі скляними дверима, а інтер'єри прикрашали розкішні люстри та мармурові портали.
Який сучасний стан будівлі "Польмін"?
Будівля "Польмін" збереглася лише фрагментарно, але всередині можна побачити автентичний інтер'єр. Однак підходити до неї слід обережно, оскільки вона аварійна.