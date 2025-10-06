Где расположено казино "Польмин" на Львовщине – исчезнувшая роскошь межвоенной эпохи
- Казино "Польмин" в Дрогобыче построено в 1920-х годах для нефтяной компании Polmin. Оно стало местом также роскошных приемов и театральных вечеров.
- Здание частично сохранилось, но претерпело значительные изменения во время Второй мировой войны и советского периода, остатки его былого величия можно увидеть на старых открытках и фото.
Среди исторических загадок Львовщины уверенно занимает свое место казино "Польмин" в Дрогобыче. Своего рода архитектурный символ роскоши и модерна межвоенной эпохи.
Что сегодня больше известен в сети как "какое-то заброшенное здание" возле вокзала – а зря, потому что там до сих пор красиво. Поэтому 24 Канал благодаря wikipedia расскажет о ней подробнее.
Где во Львовской области искать легендарное казино межвоенной Галичины?
Это здание появилось в середине 1920-х годов по заказу нефтяной компании Polmin, которая активно формировала свою инфраструктуру в регионе. И вот оно стало местом элитных приемов, театральных вечеров и бальных выступлений, отражавших на украинских землях дух польской части Галичины.
Как отмечает Туристическо-информационный центр Дрогобыча в фейсбуке, это все переросло в казино для работников нефтеперерабатывающего завода. Интересно, что архитектором дома является Ян Семкович, соавтор дрогобычской ратуши.
Итак, казино "Польмин" стало сердцем целой автономной колонии возле завода, где рядом функционировали школа, стадион, бассейн и больница. Главное здание отличалось стилями функционального модерна и арт-деко, большим банкетным залом и террасой со стеклянными дверями, а интерьеры украшали роскошные люстры и мраморные порталы.
К сожалению, в годы Второй мировой войны и советского периода части здания перестроили, еще больше потеряли. На сегодня "Польмин" сохранился лишь фрагментарно, а его былое величие можно увидеть на старых открытках, фотографиях или в архитектурных исследованиях.
Так теперь выглядит здание бывшего Польминовского казино в Дрогобыче / Смотрите фото _visit_ukraine_
К слову, в комментариях к сообщению выше отметили, что в дверях бывшего казино есть огромная щель. Поэтому можно заглянуть внутрь, а там неплохо сохранился аутентичный интерьер. Только подходить к дому следует осторожно – он все же аварийный.
Какие еще интересные и неординарные туристические магниты Львовщины стоит увидеть?
Скалы Тустань. Это уникальный наскальный оборонительный комплекс IX – XVI солит, не имеющий аналогов в Европе. Крепость выполняла роль и таможенного пункта между Карпатами, Галичиной и Западом. Сегодня здесь – государственный историко-культурный заповедник.
Чертов камень. В поселке Подкамень есть природная достопримечательность 16 метров высотой, которую считают местом силы с невероятной энергетикой. Камню более 15 миллионов лет, возле него находят следы языческих культов и захоронений.
Частые вопросы
