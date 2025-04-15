Що можна побачити у Франківську за пів дня: маршрут для прогулянки містом

Деколи виникає сумнів, чи варто йти на екскурсію або огляд нового міста, якщо обмаль часу. У випадку Івано-Франківська – варто!

Під час організованих екскурсій не все вдається побачити у новому місті, але їх достатньо, щоб сформувати власне враження та навіть закохатись. На таку екскурсію варто поїхати і в Івано-Франківськ. Про те, що ви оглянете, за кілька годин у Франківську, розповість 24 Канал.

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Чи достатньо 3 годин, щоб побачити Франківськ

Станіслав, Станіславів, Івано-Франківськ, Франківськ чи Франик – усі назви цього міста на слуху. Це один з обласних центрів на Заході України у який однозначно варто потрапити.

Якщо ви поїдете туди організованою екскурсією як я, то ось приблизний маршрут та об'єкти, які вам вдасться побачити під час оглядової прогулянки менше, ніж за 3 години.

Ймовірно, вас зустрінуть біля пам'ятника Івану Франку на вулиці Незалежності, розкажуть про те, що сучасна назва міста ніяк не пов'язана з Іваном Франком (хіба почуєте про його кохання до місцевої вчительки Юзефи Дзвонковської), і так його іменують з 1962 року. А засноване у 1662 році місто-фортеця мало назву Станіслав, на честь Станіслава Потоцького.

Зробите обов'язкове фото біля пам'ятника. Але зверніть увагу і на барельєф на сусідній будівлі театру.

Пам'ятник Франку та барельєф на будівлі театру / фото О. Кух

Вулицею Василя Вишиваного помандруєте до площі та скверу Адама Міцкевича – свою назву місце не змінювало з 1870 року. Сам пам'ятник письменнику може видатися схожим на Пушкіна.

Вашу увагу приверне пам'ятник пластунам, будівля Обласної дитячої бібліотеки – у вигляді діснеївського замку з баштою та Обласна філармонія імені Іри Маланюк. Сквер – затишне мальовниче місце, у якому можна відпочити, прогулятися, послухати вуличних музик.

Обласна дитяча бібліотека / фото О. Кух

Через майдан ви потрапите до синагоги Темпель 1899 року, адже євреї до Другої світової війни становили 40 – 45% населення. Вона і досі функціонує. А вулиця поруч має назву Страчених націоналістів, адже під стінами синагоги їх розстріляли.

Синагога / фото О. Кух

Саме цією вуличкою вимандруєте на Площу Ринок в центрі міста. Велика та простора площа з незвичної форми ратушею в центрі. Це четверта ратуша збудована у 1939 році і має позолочений купол. Ця будівля – найвища в Івано-Франківську – 50 метрів. Тут розташований краєзнавчий музей і ще ви зможете піднятись на оглядовий майданчик та насолодитись панорамним краєвидом міста. Графік роботи оглядового майданчика Ратуші: з вівторка по неділю (10:00 – 20:00), понеділок – вихідний.

Міська Ратуша у Франківську: дивіться відео

Далі Галицькою вулицею вийдете до Архікатедрального Собору Святого Воскресіння 1752 року. Церква споруджена у стилі австро-баварського бароко з елементами класицизму.

Собор Вознесіння / фото О. Кух

А навпроти побачите будівлю австрійської дирекції залізниці, головним архітектором якої виступив Ернст Баудіш. Споруда у стилі еклектики привертає увагу. Сьогодні тут головний корпус медичного університету за адресою вулиця Галицька, 2.

Повз Собор вийдете на майдан Шептицького, де встановлено пам'ятник цьому діячеві. А поруч, у будівлі Колегіального костелу Діви Марії, розташований Музей мистецтва Прикарпаття. Поруч ще один музей – анатомічний.

Крізь ковану арку, поза корпусом одного факультетів медвишу, вийдете на Бастіон. Бастіон – це фортечна галерея, яка збудована біля залишків старовинного муру Станіславського замку. Фортеця була збудована у 1662 році на замовлення Андрія Потоцького. Архітектори бастіону вдало поєднали рештки оборонної споруди із новим комплексом, який виник у 2002 році. Цей пляц слугує артпростором та фестивальним майданчиком.

Бастіон / фото О. Кух

А от у стінах бастіону – галереї, де розташовані магазини сувенірів, одягу, парфумів, а також кафе, ресторан, галерея сучасного мистецтва "Арт на Мур".

Повз галерею, Фортечним провулком (не забудьте зробити фото біля пам'ятника Адаму Бернсу), вимандруєте на Вічевий майдан. Це – зона відпочинку, прогулянок, катання на велику, посиденьок біля фонтану та найстарішого тюльпанового дерева.

Туристичні об'єкти Франківська / фото Олесі Кух

Тут, власне, ваша оглядова екскурсія і завершиться. Ви можете забігти поїсти в один з ресторанчиків. Чи погуляти самостійно сусідніми кварталами.

Що ще варто побачити у Франківську

На що варто звернути увагу – ковані скульптури. Їх по місту безліч. Це артвитвори, які залишилися після фестивалю ковалів, що багато років проводився у Франківську. Їх можна роздивлятися довго, зачарує і задум, і майстерність, і матеріали, з чого вони виготовлені – шестерні – квіти, шапки грибів з велосипедного ланцюга. У пошуках цих споруд влаштовують квест, але ви однозначно побачите арку, Дерево щастя, букет соняхів та фоторамку. Навіть на мапі міста є окремий значок для цих кованих скульптур.

Забіжіть у сквер Руської трійці, де побачите пам'ятник її діячам.

Прогуляйтеся вулицею Незалежності – це місцева пішохідна стометрівка, довжиною майже у 500 метрів. Саме тут вшановують пам'ять полеглих захисників – згадайте їх і подякуйте подумки.

На вулиці розкидані різноманітні пам'ятники, як от Опанасу Заливаці, біля якого можна посидіти на лавочці.

Опанас Заливака / фото О. Кух

Ковані скульптури міста / фото Олесі Кух

Ви почуєте про історію міста – будувалося як місто-фортеця на місці двох сіл; що Станіславів не змогли захопити турки, після падіння Кам'янця; Мармулядову пожежу 1868 року, яка змінила архітектуру міста та стала Днем народження пожежної частини у місті; трагічні роки Другої світової.

Івано-Франківськ – це архітектурна суміш різних часів та стилів. Тут можна побачити і елементи бароко, класицизму, еклектики – вікнах, балконах, дверних оздобах. Для тих хто любить атлантів та каріатид – вони тут теж є, як і своя статуя Свободи.

Сюди варто приїхати. За кілька годин ви оглянете центр. А якщо у вас є цілий день, то варто відвідати і музеї та повільно прогулятися вуличками, помічаючи цікавинки цього мальовничого міста! Гайда у Франик!

Це місто підійде для гарного цікавого вікенду, як ще декілька місць, які можна поєднати в одну мандрівку – Кам'янець-Подільський, Хотин, Бакоту, Маліївці.