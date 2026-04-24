У цьому мальовничому селі проголосили Гуцульську республіку, і тут точно є що подивитися туристу

Є в Україні місця, де ніби сходяться кілька епох одночасно – середньовічна дерев'яна архітектура, буремна революційна історія та сучасний туризм. Одне із таких розташоване на мальовничому Закарпатті.

Мовиться про село Ясіня у верхів'ях Чорної Тиси. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це докладніше.

Чому Ясіня на Закарпатті – одне з найцікавіших сіл в Україні?

Село Ясіня у Закарпатській області більшість мандрівників знає як відправну точку на Драгобрат, але воно заслуговує на значно більшу увагу. Це одне з тих місць, куди варто їхати не лише на лижі чи у гори, а й щоб торкнутися до цікавої, хоч і трохи забутої, та гордої карпатської історії.

Найголовніша туристична пам'ятка тут – Струківська (Вознесенська) церква, датована 1824 роком. Це один із найдосконаліших зразків гуцульського дерев'яного зодчества в Україні – храм з унікальною восьмигранною банею та різьбленим іконостасом першої половини XIX століття.

У 2013 році церкву внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі серії "Дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі". Поруч зі святинею стоїть дзвіниця 1813 року, перенесена сюди з іншого села.

У Ясіні також є краєзнавчий музей, де зберігають артефакти гуцульського побуту та документи минувшини. А ще саме звідси стартують туристичні маршрути Свидовецьким та Чорногірським хребтами, зокрема на гору Близницю у 1883 метри заввишки.

І, звісно, всі любителі гір та лиж знають, що взимку Ясіня стає воротами до гірськолижного курорту Драгобрат, одного з найсніжніших в Україні. А поруч ще є Єврейське кладовище XIX століття та костьол Петра і Павла 1814 року – свідки поліетнічного минулого краю.

Ясіня ховає в собі й особливу цікаву сторінку історії. Саме там 8 листопада 1918 року місцеві жителі, як розповідає uinp.gov.ua, на багатотисячному вічі проголосили возз'єднання закарпатської Гуцульщини з Україною й обрали Гуцульську Народну Раду з 42 депутатів на чолі зі Степаном Клочураком.

А 8 січня 1919 року – після розпаду Австро-Угорщини – збори проголосили незалежну Гуцульську республіку. Це була невелика, але справжня держава зі своїм військом і органами влади. Вона проіснувала до 11 червня 1919 року, коли румунські війська за мандатом Антанти окупували Ясіню й арештували Раду.

